Ankara'da Firari Hükümlü Yakalandı

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Ankara'nın Mamak ilçesinde cezaevinden firar eden ve 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrollerinde, İ.G'nin uygulama noktasına aracı ile yaklaşırken şüpheli hareketler sergilediği tespit edildi.

Daha sonra aracından inerek tarlaya doğru kaçan İ.G, saklandığı yerde ekiplerce yakalandı.

Hakkında 7 ayrı suçtan 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İ.G'nin Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumundan kaçtığı ve 7 aydır arandığı belirlendi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.