Ankara'da Güvenli İnternet Kullanımı Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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Ankara'da Güvenli İnternet Kullanımı Paneli Düzenlendi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, internet bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla 'Güvenli İnternet Kullanımı' paneli organize etti. Panelde, annelere ve çocuklara yönelik eğitimler ile internet kullanımının riskleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

06.11.2024 10:55  Güncelleme: 12:18
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, internet kullanımından doğan zararlar ve internet bağımlılığı hakkında farkındalık yaratmak amacıyla "Güvenli İnternet Kullanımı" adlı panele ev sahipliği yaptı. Panelin açılış konuşmasını yapan Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, "Bu eğitimlerde hedef kitlemiz anneler ve çocuklarımızdır. 'Anneler en iyi narkotik polistir' diye bir söz var. Çünkü bizim sosyolojik yapımızda anne, çocuklarımıza daha yakın ve çocuklardaki, davranış değişikliğini daha hızlı görebilmektedir" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, internet bağımlılığı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla "Güvenli İnternet Kullanımı" adlı panele ev sahipliği yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panele, Prof. Dr. Levent Eraslan, Prof. Dr. Zehra Arıkan ve Av. İrem Kolbakır konuşmacı olarak katıldı.

"Güvenli internet konusunda ekiplerimiz eğitim vermeye devam edecektir"

Panelin açılış konuşmasını yapan Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, bugüne kadar yapılan çalışmalarla 3 bin aileye ulaşıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bir yandan Lokman Hekim Üniversitesi ile sosyal sorumluluk projesi olarak yürüttüğümüz Özgür Köy Tedavi ve Rehabilitasyon çalışmaları, diğer yandan Bağımlılık Ankara Risk Haritası çerçevesinde açtığımız Bağımlılıkla Mücadele Rehberlik ve Danışmanlık Merkezleri, Sigara Bırakma Polikliniği ve bugün de üzerinde önemle durduğumuz güvenli internet kullanımı, bu konuda yaptığımız çalışmalarımızdan birkaçıdır.

Çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğimizi ciddi boyutlarda tehdit eden bu illetten korumak için koruyucu ve farkındalığı yükseltici çalışmaları daha çok artırmalıyız. Bugünkü panelden sonra özellikle Aile Yaşam ve Gençlik Merkezlerimizde hem bağımlılık hem de güvenli internet konusunda ekiplerimiz eğitim vermeye devam edecektir. Bu eğitimlerde hedef kitlemiz anneler ve çocuklarımızdır. 'Anneler en iyi narkotik polistir' diye bir söz var. Çünkü bizim sosyolojik yapımızda anne, çocuklarımıza daha yakın ve çocuklardaki, davranış değişikliğini daha hızlı görebilmektedir."

"Çocuklarınızın telefonunda hangi uygulamalar var bakın"

Panelde konuşan Prof. Dr. Zehra Arıkan, bağımlılık çeşitleri, dijital dünyanın riskleri ve dijital dünyada pekiştirici unsurlar, teknoloji bağımlılığının belirtileri, teknoloji aracılığı ile oluşan sosyal medya bağımlılığı, telefon bağımlılığı, internet bağımlılığı konularına, bireylerin gelişimindeki olumsuz durumlar ile dijital dünyadaki zararlarından bahsetti.

Av. İrem Kolbakır, dijital alanda çocuk hakları kapsamında mahremiyet ve güvenlik konusuna vurgu yaparak, "Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi uyarınca mahremiyet hakkı, her türlü şiddete karşı korunma hakkı, her türlü istismara karşı korunma hakkı, çocuk haklarındandır" dedi.

Dijital dünyanın olumlu olduğu kadar olumsuzluk da yaydığını belirten Prof. Dr. Levent Erarslan ise dijital arkadaş olmanın önemine dikkat çekerek, "Çocuklarınızın telefonunda hangi uygulamalar var bakın, çocuklarınızın tanımadıkları kişilerle sohbet etmemesi konusunda ve kişisel bilgilerini vermemesi konusunda uyarın" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Güvenli İnternet Kullanımı Paneli Düzenlendi - Son Dakika

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