Ankara'da Kumar Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da Kumar Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı

10.06.2026 08:12
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Ankara'da düzenlenen kumar operasyonunda 11 şüpheli yakalanarak, çeşitli malzemelere el konuldu.

Ankara'da düzenlenen kumar operasyonunda 11 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekiplerce, Ankara'da kumar oynatan yerlere yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda kumar oynatarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 4 iş yerine çilingir yardımıyla girilerek, 11 şüpheli suçüstü yakalandı.

Operasyonda sözde dernek olarak faaliyet gösteren mekanda yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 15 çeyrek altın, 197 bin 400 lira, ?5 bin dolar, telsiz, kumanda, şarj aletleri, ?çok sayıda iskambil kağıdı ve oyun malzemesi ele geçirildi.

Ayrıca, bir şüphelinin 4 yıldır arandığı, polis gelmeden kameraları izleyerek tedbir aldıkları ve kapıları kilitledikleri tespit edildi.

"Erkete" diye tabir edilen kişilerin ise dışarıyı gözetleyerek bir dizi önlem aldıkları anlaşıldı.

Kumar oynamak için yer ve imkan sağlayan şüpheliler hakkında soruşturma açılırken, kumar oynayan kişilere para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Ankara, Yaşam, Suç, Son Dakika

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