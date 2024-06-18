Ankara'da Kurban Bayramı tatili: Boşalan şehirde piknik alanlarına akın

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Ankara boşaldı kalanlar piknik alanlarına kaçtı

ANKARA - Kurban Bayramı tatilini Ankara'da geçiren vatandaşlar, temiz hava almak ve piknik yapmak için mesire alanlarına akın etti.

9 günlük Kurban Bayramı'nda temiz hava almak ve ailesiyle piknik yapmak isteyen başkentliler tatil boyunca mesire alanlarına akın etti. Vatandaşların piknik yapmak için tercih ettiği noktalardan birisi olan Mavi Göl mesire alanında ise bayram yoğunluğu yaşanıyor. Öte yandan 18 Haziran Dünya Uluslararası Piknik Günü'nü de fırsat bilen vatandaşlar, mesire alanlarında eğlenceli vakit geçirdi.

Aileler çocuklarıyla birlikte balık tuttu

Bayramda kesilen kurbanların etlerini mangalda değerlendirmek isteyen vatandaşlar Mavi Göl'e gelerek hem mavinin hem de yeşilin içerisinde pikniklerini yaparak renkli görüntüler oluşturdular. Bazı aileler ise çocuklarıyla birlikte Mavi Göl'de balık tuttuğu renkli anlar da dron havadan görüntülendi.

"Denizimiz yok ama Ankara'da gölümüz var"

Ailesiyle birlikte Mavi Göl'e piknik yapmaya gelen Melek Aytürk Gülkokar, İHA muhabirine, "Piknik keyfi güzel. Açık hava ve gölümüz var. Denizimiz yok ama Ankara'da gölümüz var. Güzel geçiyor ve bayramda da buradayız. Kayınvalidem ve çocuklarım ile geldim. Eğleniyoruz çok şükür" ifadesini kullandı.

"Kafamızı dağıtalım diye geldik"

Yasin Güneş ise, "Kurbanımızı kestik. Abimle göl kenarına geldik. Mangalımızı, pikniğimizi yapalım ve kafamızı dağıtalım diye geldik" dedi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Mavi Göl toplamda 2 bin 120 dönümlük bir arazi içerisinde bulunuyor.