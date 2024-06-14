Ankara'da Kurban Bayramı tedbirleri açıklandı - Son Dakika
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Ankara'da Kurban Bayramı tedbirleri açıklandı

Ankara Valiliği, Kurban Bayramı süresince il genelinde şehir içi ve şehirlerarası yollarda tedbirler ile birlikte 14-16 Haziran tarihlerinde belirli yollarda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara kısıtlama getirildiği bildirdi. Bayram süresince mezarlık ziyaretleri ve kurban satış/kesim yerlerinde yoğun denetim yapılacak.

14.06.2024 13:11
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(ANKARA) - Ankara Valiliği, Kurban Bayramı süresince il genelinde şehir içi ve şehirlerarası yollarda tedbirler ile birlikte 14-16 Haziran tarihlerinde belirli yollarda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara kısıtlama getirildiği bildirdi.

Ankara Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, 14 Haziran tarihinde saat 12: 00'da başlayıp 24 Haziran saat 12.00'a kadar sürecek olan tedbirlerin il genelinde şehir içi ve şehirlerarası yollarda ve bağlantı güzergahlarında trafik güvenliği açısından gerekli birimlerce alındığı bildirildi.

Havadan ve karadan olacak denetimin bayram tatili boyunca sürdürüleceği bildirilirken taşıt yoğunluğunun oluşacağı göz önünde bulundurularak "14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'a kadar "D750 Karayolu ile Anadolu Otoyolundan Gerede istikametine, D-200 Karayolundan Kırıkkale istikametine Ankara ilimizden itibaren ( arada kalan bağlantı yollarından girişler dahil), kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyirlerine kısıtlama getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Kurban Bayramı tatili süresince şehirlerarası yollarda, AŞTİ, Tren Garı, YHT, Havalimanı, AVM'ler, Mezarlıklar, Kurban Satış/Kesim yerleri ile halkın yoğun olabileceği yerlerde 18.675 Emniyet personeli ve 480 araç ile 2937 Jandarma Personeli kendi sorumluluk bölgelerinde görev alacaktır" denildi.

Kurban satış ve kesim yerlerinde denetim yoğun olacağına dikkati çeken Valilik, bayram süresince vatandaşların kabristan ziyaretleri dolayısıyla oluşabilecek trafik yoğunluğunun dikkate alınacağını, mezarlıkların bulunduğu bölge ve güzergahlar ile mezarlık giriş çıkışlarında gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Ankara Valiliği, mezarlıkların bakım, onarım ve çevre düzenlemeleri ile temizlik çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Kurban Bayramı tedbirleri açıklandı - Son Dakika

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