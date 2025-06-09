Ankara'da 'Madleen' Gemisine Saldırı Protestosu

Ankara'da bir grup vatandaş, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine saldırısına tepki gösterdi.

Sakarya Caddesi'nde bir araya gelen Filistin'e Özgürlük Platformu üyeleri, "Madleen" gemisine yapılan saldırıyı protesto ederek, gemide alıkonulan 12 aktivistin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Can Irmak Özinanır, grup adına yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in soykırımcı, savaş ve işkence suçlusu olduğunu belirtti.

Gazze halkının yıkıcı işgale rağmen topraklarından vazgeçmediğini ve geri adım atmadığını dile getiren Özinanır, "Bugün sabaha karşı Gazze'ye yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak üzere yola çıkan, aralarında Greta Thunberg ve Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hassan'ın da bulunduğu 12 aktivist İsrail güçleri tarafından kaçırılıp alıkonuldu. İşgal devleti uluslararası hukuk ve deniz hukukunu ihlal etti, aktivistlerin, yoldaşlarımızın bulunduğu gemiye saldırdı. Madleen mürettebatı derhal serbest bırakılmalı, Gazze üzerindeki ablukaya hemen son verilmelidir." dedi.

Gruptakiler, "Filistin halkı yalnız değildir" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.