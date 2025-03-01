Ankara'da Önemli Etkinlikler

12.00 - Eğitim-İş Sendikası, Tandoğan Meydanı'nda "Cumhuriyet ve Emek Mitingi" düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
13.00 - Pir Sultan Abdal Derneği, Sivas Madımak Katliamı faillerinin serbest bırakılmasına ilişkin Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan Anıt Mezar'da basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
13.00 - Türk Tabipleri Birliği, "Beyaz Yürüyüş" kapsamında Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nde "Büyük Hekim Buluşması" Forumu düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
13: 00 - Artvin ormanlarını savunurken öldürülen Reşit Kibar anısına Validebağ Korusu'na fidan dikilecek. Etkinlikte İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu da "Doğa talanına karşı hukuk mücadelesi" konulu açık derse katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)
18.47- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Etimesgut'ta "Bu Sofra Hepimizin" iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)
16.00- 20.30- Trendyol Süper Lig'in 26. haftası; Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK ve Beşiktaş- Bellona Kayserispor maçlarıyla başlayacak. (ADANA - İSTANBUL)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
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