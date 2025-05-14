Ankara'da Sahte İçki Ölümleri 109'a Yükseldi

ANKARA'da son 3 ayda sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a, soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 44'e yükseldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sahte içki üretim ve satışı yapanlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 44'e çıktı, 56 şüpheli adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı. Diğer yandan sahte içki kullanımı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bugün 109'a yükseldi. 29 kişinin de yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıkları tarafından 'Kaçakçılık' ve 'Olası kastla ölüme sebebiyet verme' suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumu'nun toksikoloji raporları da eklendi. Soruşturma kapsamındaki dosya sayısı 169 olurken, şüpheliler hakkında ayrı ayrı iddianame düzenleneceği belirtildi.