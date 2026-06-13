Ankara'da Şiddetli Yağışlar Araçları Suya Gömdü

ARAÇLAR YARIYA KADAR SUYA GÖMÜLDÜ

Ankara'da sağanak ve gök gürültülü sağanak aralıklarla devam ederken; bazı bölgelerde görülen yerel yağışlar zarara neden oldu. Yenimahalle ilçesinde yollar göle döndü, yarıya kadar suya gömülen araçlar arızalanarak yolda kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, göle dönen yollarda mazgalların açılması ve suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Haber: Ankara,