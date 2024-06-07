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Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattı

ANKARA - Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Başkent'te gün boyunca etkili olan sıcak hava, akşam üzeri yerini bulutlara bıraktı. Akşam saatlerinden itibaren art arda şimşekler çakarken o anlar kameralara yansıdı. Geceyi aydınlatan şimşekler Ankaralılara görsel şölen oluşturdu.

Ankara Valiliği, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara il merkezinde önümüzdeki 2 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat. Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.