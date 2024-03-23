Ankara\'da tefecilik suç grubuna operasyon: 12 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını Feyyaz Küçükkaraca'nın yaptığı suç grubuna yönelik Ankara'da düzenlenen Mahzen-18 operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 12'sinin tutuklandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, elebaşılığını Feyyaz Küçükkaraca'nın yaptığı tefecilik suçunu işleyen suç grubuna yönelik Ankara'da Mahzen-18 operasyonu düzenlendiğini belirtti.
Küçükkaraca'nın da arasında olduğu 44 şüphelinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, şüphelilerden 12'si hakkında tutuklama, 12'si hakkında adli kontrol, biri hakkında ise ev hapsi kararı verildiğini açıkladı.
Yerlikaya, organize suç örgütleri ve çetelerinde olduğu gibi halkın huzurunu kaçıran tefecileri de adalete teslim etmeye kararlı olduklarına vurgu yaparak, "Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek." ifadesini kullandı.
Operasyonun detayları
Şüphelilerin, paraya ihtiyacı olan mağdurları icra müdürlükleri, kıraathaneler, emeklilerin bulunduğu diğer ortamlar veya aracı şahısların yönlendirmesiyle bularak faizle para verildiğinin tespit edildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, şüphelilerin, bunun karşılığında fatura, senet, muvafakatname imzalattığı ve buna istinaden icra takibi başlattığını belirtti.
Örgüt üyelerinin, borcunu ödeyemeyen vatandaşları, örgüt içerisindeki diğer tefecilere yönlendirerek aldıkları parayla kendi borcunu kapattırdığı, bu silsileyle borcun katbekat artırılarak mağdurların çıkmaza sürüklendiğini bildiren Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"Bazı mağdurlara, bir örgüt üyesinin sahip olduğu firma üzerinden fatura kestirdikleri ve ticaret süsü vererek suçu örtmeye çalıştıkları, örgüt üyelerinin polis takibine yakalanmamak için akrabaları veya tanıdığı şahıslar üzerinden icra başlatarak, dosyalarını birbirlerine ya da bir başkasına temlik (alacağın başka birine devredilmesi) diye tabir edilen yöntemle devrettirdiği ve kendilerine ulaşılmasını zorlaştırarak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi."
Son Dakika › Güncel › Ankara'da tefecilik suç grubuna operasyon: 12 tutuklama - Son Dakika
Karaman'da yapılan çalışmalarda, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 4 bin 861 kişi sorgulandı ve 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Polis ekipleri, operasyonlar sonucunda 2 ruhsatsız tabanca, 5 kesici-delici alet, 43 gram uyuşturucu, 700 uyuşturucu hap, 7 bin dolu/boş makaron ve 22 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Karaman'da gerçekleştirilen operasyonlarda, asayiş, narkotik ve trafik suçlarından aranan 20 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-22 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmalarda 7 bin 351 kişiyi sorguladı ve 20 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Ayrıca, operasyonlar sırasında bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde hava sıcaklığının 20 derece civarında olmasıyla birlikte vatandaşlar sahillere akın etti. Yürüyüş yapanlar ve turizmciler, yeni sezondan umutlu olduklarını belirtti. Sahillerde doluluk ve canlılık yaşanırken su sporları merkezi işletmecisi de hazırlıklarını tamamladıklarını ve güzel bir sezon geçirmeyi umut ettiklerini söyledi.
Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda yarı finalde Macaristan'ı 25-14 yenerek finale çıktı. Milli takım, etkili mücadelesiyle maçı kontrol ederek galip geldi. Türkiye, finalde İtalya-Finlandiya maçının galibiyle karşılaşacak.
İstanbul'da çeşitli hastanelerde görev yapan doktorlar, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için 'sessiz yürüyüş' gerçekleştirdi. Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid Han'ın türbesi önünde toplanan katılımcılar, İsrail aleyhine Türkçe ve İngilizce yazıların yer aldığı dövizler eşliğinde Ayasofya Meydanı'na kadar yürüdü. Grup adına açıklama yapan bir doktor, İsrail'in Filistin'deki işgal, katliam ve soykırımının devam ettiğini belirtti ve Gazze'de yaşanan zulmü anlattı. Doktorlar, Gazze için atılacak adımlarda gönüllü olmaya hazır olduklarını ifade etti ve devleti, sivil toplum kuruluşlarını ve uluslararası organizasyonları Gazze için adım atmaya davet etti.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında bölgede ulaşım kontrollü sağlandı.
Karabük Üniversitesi, TÜBİTAK 2209-A-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve TÜBİTAK 2209-B-Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı 2023/2. dönemde yapılan başvuruların sonuçları açıklandı. Karabük Üniversitesi, 2023/2. dönemde 294 başvuru arasından 123 projesi desteklenmeye değer görüldü. Bu başarı, üniversitenin AR-GE kapasitesindeki yükselişin önemli bir göstergesidir.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 6 gün önce başlayan sağanak yağışlar nedeniyle ilçenin bir çok noktasında evler sular altında kaldı. Yoğun yağışlar ve eriyen karlar sonucunda Cumhuriyet Mahallesi'nde evler tamamen sular içinde kaldı. Mahalle sakinleri yetkililerden yardım bekliyor ve evlerin su altında olduğunu belirtiyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?