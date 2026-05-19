Ankara'da Uçurtma Şenliği Coşkusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Uçurtma Şenliği" düzenlendi.

Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, aileler ile çocuklar, ay yıldızlı ve rengarenk uçurtmalarını uçururken keyif dolu anlar yaşadı.

19 Mayıs coşkusunu uçurtmaların arasında çıkaran çocuklar, şenlik kapsamında hazırlanan çeşitli oyun ve müzik gösterileriyle vakit geçirdi.

Etkinliğe katılan İlayda Kurt, hayatında ilk kez uçurtma yaptığını ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Uçurtma yapmanın eğlenceli ve zor olduğunu belirten 5. sınıf öğrencisi Eylül Bayam da, "Arkadaşımla güzel bir şenlik geçirdim, herkese teşekkür ediyorum." dedi.