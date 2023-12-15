Ankara'da Uluslararası Gıda Hali'nin temeli atıldı

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde Uluslararası Gıda Hali'nin kurulması amacıyla ilk etapta yapılacak 210 dükkanın temeli atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, projenin tamamlanmasıyla 1100 iş yerinin esnafa teslim edileceğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bakanlığa bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı katkılarıyla hayata geçirilen Uluslararası Gıda Hali'nin temel atma törenine katıldı. Türkiye'nin en büyük hal ve gıda toptancı sitesi olması hedeflenen projenin 1'inci etabında 210 dükkanın temeli atıldı. Törende, Bakan Özhaseki'nin yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, milletvekilleri, bürokratlar ve Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancılar Derneği (GİMAT) yöneticileri katıldı.

'MALİYETİ 15 MİLYAR LİRAYI BULACAK'

Bakan Özhaseki, temeli atılan projeye ilişkin, "Esnaflarımızın kendi işini zamana uyarlaması gerekiyor. Zamanın gidişatına göre en doğru kararları vermesi icap ediyor. Bu taraftarda da 1800'lerden bu yana 'Atpazarı, Samanpazarı, Ulucanlar' dediğimiz bir meslek var. GİMAT'a doğru evrilmişler. Orada işlerini devam ettirmişler. Neredeyse 50 seneye yaklaşmış. Ama gelinen noktada artık dükkanlar yetersiz hale gelmeye başlamış. Trafik sorun olmaya başlamış. Otopark sorunu başlı başına herkesin karşısına çıkan ciddi bir problem olmuş. Günümüzde de yepyeni yerlerin yapılması elzem hale gelmiş. Bu projede, arsanın elde edilmesinde ufak da olsa benim bir katkım oldu. Şimdi de inşallah TOKİ marifetiyle burada neredeyse 15 milyar lirayı bulacak olan bir maliyetle ortaya çıkacak 1100 civarında büyük iş yerini buradaki tüm esnafımıza teslim edeceğiz" dedi.

'46 BİN KONUTUN TESLİMİNİ YAPACAĞIZ'

Deprem bölgesinde devam eden çalışmalarına ilişkin bilgi veren Özhaseki, "200 bin konutun ihalesini yaptık. Şimdi merkezde bir 50 bin konutun daha ihalesi yapılıyor. 100 bin civarında köy evinin büyük bölümünün ihalesini yaptık. Şimdi 30- 40 bin tane daha çelik köy evlerinin ihalesi yapılıyor. Yerinde dönüşüm projemizi açıkladık. Şu ana kadar tam 250 bin vatandaşımız 'Evet siz bize verin. Yardım edin, destekleyin, evimizi yaparız' dediler. Onları da takip ediyoruz. Her bir inşaatımıza verdiğimiz süre bir yıldan az. Yani temel atıyoruz. 1 sene sonra neredeyse teslim edecek hale getiriyoruz. 8 ay kadar önce temelini attığımız 46 bin konutun teslimini ay başından itibaren yapacağız. Her ay 30 bin, 40 bin, 50 bin evin oradaki teslimlerini yapmaya da devam edeceğiz. Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz" ifadelerini kullandı.