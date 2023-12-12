Ankara\'da "Uluslararası Göçmenler Günü" dolayısıyla resim sergisi

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Türkiye, "Uluslararası Göçmenler Günü" kapsamında, "Birlikte Yeniden İnşa Ediyoruz: Bir iyileşme yolculuğu" isimli resim sergisi düzenledi.

IOM Türkiye fotoğrafçılarının fotoğraflarından oluşan ve Ankara CerModern'de açılan sergiye, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan IOM Türkiye Misyon Şefi Gerard Karl Waite, 23 yıl önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 18 Aralık gününü, Uluslararası Göçmenler Günü olarak ilan ettiğini hatırlatarak, göçmenlerin ülkelerin yaşlanan nüfusunu güçlendirebileceğini ve büyümeyi teşvik edebileceğini söyledi.

İyi yönetilen göçün toplumlara fayda sağlayabileceğini vurgulayan Waite, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere değindi.

Waite, bu yıl göçmenler gününün temasının "Birlikte Yeniden İnşa Ediyoruz: Bir iyileşme yolculuğu" olduğunu kaydederek, deprem sonrası yapılan araştırmaların, göçmenlerin hayati bir role sahip olduğunu gösterdiğini aktardı.

Deprem sonrasında gösterdiği çabadan dolayı Türk hükümetine teşekkür eden Waite, "Çabalarınıza katkıda bulunmak için buradayız ve göçün Türkiye'de kalkınmada bir güç olmasına yardımcı olmak için burada olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde A. Ahonsi de ilk kez Türkiye'de Uluslararası Göçmenler Günü'nü kutladığını ve bundan memnuniyet duyduğunu söyleyerek, birçok ülkede "göç" kelimesinin çoğu zaman tartışmalara yol açtığını dile getirdi.

Tarih boyunca, bireylerin zorlukların üstesinden gelme ve kendileri için daha iyi yaşam elde etme isteğinin göçü beraberinde getirdiğini söyleyen Ahonsi, "Bu yıl göç ve afetin nasıl kesiştiğine tanık olduk." diye konuştu.

Sergide, Şubat 2024'te gösterime girmesi planlanan, IOM Türkiye tarafından hazırlanan "Birlikte Yeniden İnşa Ediyoruz: Bir iyileşme yolculuğu" belgeselinin fragmanı da izletildi.