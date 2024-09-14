Ankara'da Üniversite Öğrencilerine Sıcak Karşılama

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Üniversite öğrencilerine AŞTİ'de sıcak karşılama

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi işbirliğiyle AŞTİ'de kurduğu "Dayanışma Masası"nda üniversite öğrencilerini karşılıyor. "Üniversite Ankara'da Okunur" sloganıyla hizmet veren Dayanışma Masası'nda öğrencilere barınmadan ulaşıma kadar kent hakkında detaylı bilgiler veriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik desteklerini sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi işbirliğiyle, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde üniversite eğitimi için Ankara'ya gelen öğrencileri karşılamak amacıyla "Dayanışma Masası" kuruldu.

"Başkent hepimizin yuvası, hoş geldiniz"

Ankara'ya ilk adımlarını attıklarında kendilerini evlerinde hissetmeleri amacıyla Başkent Gençlik Meclisi üyeleri tarafından karşılanan öğrenciler "Üniversite Ankara'da Okunur" sloganıyla kurulan Dayanışma Masası'nda, barınmadan ulaşıma kadar Büyükşehir Belediyesinin hizmetleri ile Başkent Gençlik Meclisi hakkında bilgiler ediniyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın imzasıyla hazırlanan "Başkent Hepimizin Yuvası, Hoş Geldiniz" yazılı pankartla da öğrencilere sıcak bir karşılama mesajı veriliyor. Öğrencilere Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından çeşitli ikramlarda da bulunuyor.

İyigün: "Ankara'ya adaptasyonlarını sağlıyoruz"

Öğrencilere verilen hizmete dair bilgiler veren BUGSAŞ Genel Müdürü Vecihi Halil İyigün şunları söyledi:

"AŞTİ, Başkent Ankara'mızın açılan kapısı Ankara'ya ilk kez gelen ya da üniversiteyi kazanan öğrencilerimize AŞTİ içerisinde, BUGSAŞ Genel Müdürlüğü ile Gençlik Meclisi'nin ortaklaşa düzenlediği bir karşılama günü düzenliyoruz. Gelen öğrencilerimize Ankara'yı, Büyükşehir Belediyemizin açmış olduğu gençlik merkezlerini tanıtıyoruz. Nasıl ulaşım sağlayacaklarını, nerelerde oturup zaman geçirebileceklerini Gençlik Konseyi'ndeki arkadaşlarımız öğrencilere birebir anlatıyor ve Ankara'ya adaptasyonlarını sağlıyoruz."

"Üniversite Ankara'da okunur" diyoruz

Başkent Gençlik Meclisi Başkanı Halil Ecer ise, 22 Eylül tarihine kadar dayanışma içerisinde öğrencileri karşılamaya devam edeceklerini ifade ederek, "Ankara'da ne gibi etkinlikler olduğundan belediyenin gençler için yaptığı kafelere kadar birçok alandaki fırsatlar ilk elden direkt gençlere aktarılıyor. Buradan okullarına, yurtlarına nasıl gidebileceklerine dair yol haritaları ve broşürler hazırladık. Biz 'Üniversite Ankara'da okunur' diyoruz. Gerek entelektüel birikim, gerek akademik çalışmalar gerekse sosyal ve kültürel yaşamın kalbi Başkent'te atıyor. Biz de Başkent Gençlik Meclisi olarak bu süreçte yer alarak dışarıdan gelen gençleri karşılıyoruz ve akran dayanışmasını büyütüyoruz" diye konuştu.