Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "Veteriner Hekimliği Hizmet Projesi" İçin Başvurular Başladı

23.02.2026 16:55  Güncelleme: 18:03
Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayvancılığı desteklemek amacıyla yeni bir proje başlattı. Yetiştiriciler, 11 Mart 2026 tarihine kadar başvuru yaparak yılda iki kez maddi destek alabilecek.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) kentteki hayvancılığı desteklemek amacıyla Ankara Veteriner Hekimleri Odası iş birliğiyle hayata geçirdiği "Veteriner Hekimliği Hizmet Projesi" için başvurular başladı. Yılda iki kez destek ödemesi yapılacak uygulamadan yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 11 Mart 2026 tarihine kadar projeye başvurabilecek.

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kentteki hayvancılığın geliştirilmesi ve küçük aile işletmelerinin sürdürülebilirliği için Türkiye'de ilk kez uygulanacak bir projeyi hayata geçirdi. Bu kapsamda, Ankara Veteriner Hekimleri Odası ile "Veteriner Hekimliği Hizmet Projesi" için protokol imzalandı.

Protokole ilişkin konuşan ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek amacıyla protokolü imzaladıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu protokol kapsamında Ankara'da 1-20 arası büyükbaş hayvanı olan veya 1-200 arası küçükbaş hayvanı olan yetiştiricilerimizin, hayvan sağlığı ve veterinerlik hizmetleri bedelini Ankara Büyükşehir Belediyesi ödemeye başlayacak. Bu sayede Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş olup yetiştiricilerin daha sağlıklı hayvansal üretim yapmalarını sağlayacak. Hayırlı uğurlu olsun."

Yılda iki kez ödeme yapılacak

Proje kapsamında 1 ile 20 büyükbaş veya 1 ile 200 küçükbaş hayvanı bulunan yetiştiricilere yılda iki defa belirli miktarda maddi destekte bulunulacak. Yetiştiriciler, Başkent Kart'larına yatırılacak para ile serbest veteriner hekimlerden aldığı hizmetin bir kısmının ödemesini gerçekleştirebilecek. Destek sayesinde ekonomik nedenlerle veteriner hekim hizmeti almakta zorlanan küçük aile işletmelerine, ilçelerde bulunan serbest veteriner hekimler tarafından suni tohumlama, aşı, ilaç, ilaçlı tedavi ve cerrahi müdahale gibi birçok hizmet verilecek.

Projeden yararlanmak isteyenler, 11 Mart 2026 tarihine kadar 'https://baskenttarim.ankara.bel.tr/login' adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Kaynak: ANKA

