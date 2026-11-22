Ankara Emniyeti, Kahramankazan'da maç öncesi olaylarda 3 bekçiye idari işlem başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Emniyeti, 22 Kasım'da Kahramankazan'da oynanan Kahramankazan Belediyespor-Çankırı Futbol Kulübü maçı öncesi olaylarla bağlantılı değerlendirilen 3 çarşı ve mahalle bekçisi hakkında idari işlem başlatıldığını bildirdi. Kurum, sürecin titizlikle takip edildiğini duyurdu.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kahramankazan Belediyespor ile Çankırı Futbol Kulübü arasında oynanan futbol müsabakası öncesinde yaşanan olaylara ilişkin yapılan incelemeler kapsamında 3 çarşı ve mahalle bekçisi hakkında gerekli idari işlemler başlatıldığını bildirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:
"22 Kasım'da Kahramankazan ilçesinde, Kahramankazan Belediyespor ile Çankırı Futbol Kulübü arasında oynanan futbol müsabakası öncesinde yaşanan olaylara ilişkin yapılan incelemeler kapsamında, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen, 3 çarşı ve mahalle bekçisi hakkında gerekli idari işlemler başlatılmıştır. Konuya ilişkin süreç titizlikle takip edilmektedir."
Kaynak: AA
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