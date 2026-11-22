Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kahramankazan Belediyespor ile Çankırı Futbol Kulübü arasında oynanan futbol müsabakası öncesinde yaşanan olaylara ilişkin yapılan incelemeler kapsamında 3 çarşı ve mahalle bekçisi hakkında gerekli idari işlemler başlatıldığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"22 Kasım'da Kahramankazan ilçesinde, Kahramankazan Belediyespor ile Çankırı Futbol Kulübü arasında oynanan futbol müsabakası öncesinde yaşanan olaylara ilişkin yapılan incelemeler kapsamında, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen, 3 çarşı ve mahalle bekçisi hakkında gerekli idari işlemler başlatılmıştır. Konuya ilişkin süreç titizlikle takip edilmektedir."