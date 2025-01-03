Ankara Filistin Dayanışma Platformu, Hüsam Ebu Safiyye\'nin Serbest Bırakılmasını Talep Etti

Güncel

Ankara Filistin Dayanışma Platformunca, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesinin müdürü doktor Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen grup, İsrail'in Gazze'deki hastaneleri ve sağlık çalışanlarını hedef almasını kınayan sloganlar attı.

Platform adına basın açıklaması yapan Dr. Hasan Adam, İsrail'in Gazze'ye giden yardımların girişini ve dağıtımını engellediğini, sağlık birimlerine yönelik saldırılar düzenlediğini söyledi.

Dr. Adam, "Meslektaşlarına yapılan zulme hep ses çıkaran, işgalci rejimin masumlarda açtığı yaraları saran Hüsam Ebu Safiyye esir alınmıştır. Eziyetleriyle tanınmış Negev Hapishanesi'ndedir." dedi.

Uluslararası kuruluşların Gazze'de sessiz ve işlevsiz kaldığını dile getiren Dr. Hasan Adam, "20 bini çocuk, 12 bini kadın 45 binden fazla şehit veren Gazze halkı, daha dün evleri tarumar edilip ele geçirilmişken bizler evimizde rahatça oturamıyoruz. İşgalci terör rejimi evleri, okulları hatta hastaneleri vurmaktan çekinmiyor. İnkar ettiği yıkımları bugün gülerek gerçekleştirmeye, haklı olduğu fikrini kabul ettirmek için çalışmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Meslektaşımızın bırakılmasını istiyoruz"

Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'den Sorumlu Bakan Yardımcısı Dr. Abdullatif Mohammed Al Haj da Gazze'nin sağlık sisteminde yanında durduğu için Türkiye'ye teşekkür etti.

Al Haj, "Dünyadaki özgür insanlar bu barbar insanlara karşı durmazsa bu cinayetler devam edecektir. Türkiye siyasi coğrafyada etkili olduğu için ve Müslüman devletlerin bir araya gelerek uluslararası kuruluşlara baskı yapmasını meslektaşımızın bırakılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu Sözcüsü Ali Dalaz ile Türkiye Mısır Tıp Derneği adına Dr. Mohammed Emad'ın konuşmalarının ardından Filistin için dua edildi.