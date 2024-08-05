Ankara Film Festivali Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Ankara Film Festivali Başvuruları Başladı

Ankara Film Festivali Başvuruları Başladı

Bu yıl 35'incisi düzenlenecek Ankara Film Festivali'nin Ulusal Uzun, Belgesel ve Kısa Film yarışmaları için başvurular bugün başladı. Online yapılacak başvurular, 20 Eylül Salı günü sona erecek.

05.08.2024 16:53
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(ANKARA) - Bu yıl 35'incisi düzenlenecek Ankara Film Festivali'nin Ulusal Uzun, Belgesel ve Kısa Film yarışmaları için başvurular bugün başladı. Online yapılacak başvurular, 20 Eylül Salı günü sona erecek.

Bu yıl 35'incisi düzenlenecek Ankara Film Festivali için Ulusal Uzun, Belgesel ve Kısa film yarışmalarının başvuruları bugün başladı. Proje Geliştirme Desteği'ne ilk ve ikinci filmini çekecek olan yönetmenler, senaryo aşamasındaki uzun kurmaca yapımlarıyla başvurabilecek.

Yarışmalara başvurmak isteyen sinemacılar, yarışmaya ve gösterim koşullarının yer aldığı yönetmeliklere festivalin web sitesindeki https://filmfestankara.org.tr/yonetmelikler bağlantısından ulaşabilecek. Yarışma başvuruları, 20 Eylül Salı gününe kadar https://filmfestankara.org.tr/basvurular bağlantısı üzerinden online gerçekleştirilecek.

Festival 7-15 Kasım'da izleyiciyle buluşacak

Ankara Film Festivali, 7-15 Kasım günleri arasında Kızılay Büyülü Fener Sineması'nda izleyiciyle buluşacak. Festival, bu yıl da gösterim seçkisinde dünya sinemasında ödüllü ve dijital platformlarda gösterim olanağı bulunmayan filmleri, Ankaralı sinemaseverlere sunacak.

Festivalin 7 Kasım'da yapılacak açılış töreninde bu yıl da Aziz Nesin Emek Ödülü, Sanat Çınarı Ödülü, Kitle İletişim Ödülü ve Vakıf Özel Ödülü kategorilerinde onur ödülleri verilecek.

Festivalin kapanış töreninde ise Ulusal Uzun Film kategorisinde En İyi Film, Jüri Özel Ödülü, Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Onat Kutlar En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Özgün Müzik, En İyi Kurgu ve SİYAD En İyi Film ödülleri sahiplerini bulacak. Ayrıca Ulusal Belgesel Film ve Ulusal Kısa Film yarışmalarını kazanan kısa ve belgesel filmler de açıklanacak.

Festival ile ilgili gelişmeler ve programlara filmfestankara.org.tr adresinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Film Festivali Başvuruları Başladı - Son Dakika

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