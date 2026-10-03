Ankara Gölbaşı'nda kaçakçılık operasyonunda 1 milyon 620 bin dolu makarona el konuldu - Son Dakika
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Ankara Gölbaşı'nda kaçakçılık operasyonunda 1 milyon 620 bin dolu makarona el konuldu

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Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Gölbaşı'nda düzenlediği operasyonda, durdurulan bir araçta 1 milyon 620 bin dolu makaron ile 30 bin paket kaçak sigaraya el konuldu. Araçtaki 2 şüpheli yakalanırken, şüpheliler hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem başlatıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 milyon 620 bin dolu makaron ile 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yük taşımacılığı yapan ağır tonajlı araçlarla kente kaçak ürün getirildiği bilgisi üzerine, araştırma ve takip çalışması başlattı.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçede oluşturulan uygulama noktasında 1 Ekim'de bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, içi kıyılmış tütünle doldurulmuş 1 milyon 620 bin makaron ile 30 bin paket sahte bandrollü gümrük kaçağı sigaraya el konuldu.

Araçta bulunan 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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