Ankara Kent Konseyi, "İklim Değişikliği ve Ankara" Paneliyle Farkındalık Oluşturdu - Son Dakika
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Ankara Kent Konseyi, "İklim Değişikliği ve Ankara" Paneliyle Farkındalık Oluşturdu

Ankara Kent Konseyi Çevre ve İklim Meclisi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı "İklim Değişikliği ve Ankara" paneli düzenledi. İklim değişikliği probleminin ele alındığı panelin açılışına özel bir mesaj gönderen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İklim değişikliği artık sadece çevreyle ilgili bir sorun değil, adaletle, yaşamla ve kentlerin geleceği ile doğrudan ilgilidir. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bilimin ve aklın ışığında sürdürülebilir bir şehir için çalışıyor, doğaya uyumlu politikaları hayata geçiriyoruz" dedi.

14.05.2025 15:16  Güncelleme: 16:34
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(ANKARA)- Ankara Kent Konseyi Çevre ve İklim Meclisi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı "İklim Değişikliği ve Ankara" paneli düzenledi. İklim değişikliği probleminin ele alındığı panelin açılışına özel bir mesaj gönderen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İklim değişikliği artık sadece çevreyle ilgili bir sorun değil, adaletle, yaşamla ve kentlerin geleceği ile doğrudan ilgilidir. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bilimin ve aklın ışığında sürdürülebilir bir şehir için çalışıyor, doğaya uyumlu politikaları hayata geçiriyoruz" dedi.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Çevre ve İklim Meclisi, Dünya İklim Günü kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile "İklim Değişikliği ve Ankara" paneli düzenledi. İklim kanunundan, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin etkinliğini artırmak ve Ankara'nın iklim politikalarına yönelik somut ve uygulanabilir öneriler geliştirmek amacıyla bir araya gelen uzman isimler, Ankara'daki iklim değişikliği problemi ve ABB'nin iklim değişikliği çalışmaları başta olmak üzere önemli konuları masaya yatırarak çevre ve iklim dostu yarınlar için farkındalık oluşturdu.

"Ülkemizin iklim mücadelesinde umut kaynağıdır"

ABB Başkanı Mansur Yavaş, panelin açılışına özel gönderiği mesajında, "İklim değişikliği artık sadece çevreyle ilgili bir sorun değil, adaletle, yaşamla ve kentlerin geleceği ile doğrudan ilgilidir. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bilimin ve aklın ışığında sürdürülebilir bir şehir için çalışıyor, doğaya uyumlu politikaları hayata geçiriyoruz. Bu mücadelede yalnız değiliz, bugün burada bir araya gelen her bir uzman akademisyen Ankara'nın, ülkemizin iklim mücadelesinde umut kaynağıdır" dedi.

"Kamu ve özel sektörle beraber iş birliği içinde olmalıyız"

ABB'nin Türkiye'de ilk "Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı" yapan şehirlerden birisi olduğunu vurgulayan ABB İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Duygu Soytürk, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak iklim değişikliğinin farkındayız, bununla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'deki ilk Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı yapan şehirlerden biriyiz. Bu eylem planlarımızın uygulanabilmesi için siz değerli paydaşlarımızla beraber çalışmak durumundayız STK'larımız kamu ve özel sektörle beraber iş birliği içinde olmalıyız. O yüzden de siz değerli konuşmacılarınızın çok saygıdeğer katılımcılara farklı bir bakış açısı getireceğinize inanıyorum" diye konuştu.

"Sorumsuzluğun konforunu yaşayamayız"

AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise Büyükşehir Belediye'nin AKK Çevre ve İklim Meclisi tavsiye kararıyla İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nı kurduğunu ifade ederek, "Büyükşehir Belediyesi'nde afetlerle ilgili diğer Büyükşehir Belediyelerinde olmayan kurumsal yapılar oluştu, bu konuda Ankara hak ettiği yöne doğru yürüyor. Ankara, Anadolu'da hayata dair her konuda fikri ve kanun olan bir kenttir. Burada Gök Kubbenin altında konuşulan hiçbir cümle köy kahvesinde dedikodu değildir. Çevre ve İklim Meclis Başkanı'mızın çok güzel bir sözünü duymuştum, 'İklim değişikliğini hisseden ilk kuşağız biz' diye iklim değişikliğinin çevreye, doğaya etkilerini hisseden ilk kuşağız ama daha ilginç bir durum var önlem alabilecek son kuşak da biziz. O kadar dar bir alana sıkıştık biz, sorumsuzluğun konforunu yaşayamayız" dedi.

"Felaketimizi gözüne sokmadıkça çözümün imkansızlığına inanıyorum"

Gelecek yüzyıllarda iklim göçü ve su krizi yaşanmasının öngörüldüğünün altını çizen Yılmaz, şöyle devam etti:

"İnsanların gelecek yüzyılda savaşlarla değil de çevresel etkilerle göç edeceğini, 200 milyondan fazla iklim göçü olacağını öngörüyor konunun uzmanları. Bu göçlerle beraber dünyanın ne durumda olacağını hepiniz tahmin edebiliyorsunuzdur. ve belki de gelecek yüzyıllarda teknolojik güç olmayacak, suyu olan racon kesecek, suyu olan kural koyacak. Su gündemimize girip eylem oluşturulmadığı sürece biz sadece konuşmuş olacağız. Kış mevsimi artık kış değil, yaz mevsimi yaz olmaktan çıktı.  Dağımızı, taşımızı yok ederek gelecek kuşakların nefesini sattık, adına da ticaret dedik. Bir imza değişikliği ile beraber kentleri beton tarlalarına, apartman tarlalarına çevirdik, tarım arazilerini hep beraber yok ederek o günü kurtardık ama miras bırakacağımız gelecek kuşakların nefesini ve gıdasını sattık. Felaketimizi birbirimizin gözüne sokmadıkça çözümün imkansızlığına inanıyorum ben. ya birlikte şimdi doğayı ve çevreyi koruyacağız ya hep birlikte yok olacağız."

"Bırakın sularımızı çalmayı, artık yağmur hırsızlığı başladı"

AKK Çevre ve İklim Meclisi Başkanı Ömer Şan da AKK Çevre ve İklim Meclisi ile beraber Derelerin Kardeşliği Platformu'nda da çevre-iklim adına önemli çalışmalar yaptıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Dünyamızın başına gelen en kötü ve hepimizi ilgilendiren, kimsenin de bana ne diyemeyeceği en önemli sorunlardan bir tanesi iklim değişikliği. Kimine göre bazı senaryolar üretiliyor, kimine göre farklı daha ileriye gitmiş olan çalışmalar yapılıyor. 20 yıl önce derelerimizle oynamayın, su varlıklarımıza dokunmayın, doğal yaşam alanlarınızı katletmeyin, geri dönüşümü olmayan zararlar vermeyin diye çalışmalar yaptık. Bunlara proje diyorlardı. Biz baktığımız zaman bu projelere, geri dönüşümü olmayan zararlar veriyorsa, biz bunlara proje diyemiyoruz. O, 20 yıl önce verilen mücadelenin dinlenmemesi sonucu böyle bir iklim değişikliğine ve iklimin değişmesine neden oldu. Bırakın sularımızı çalmayı, artık yağmur hırsızlığı başladı. Milyonlarca yıldır aynı su döngüsü devam ederken 1 gram dahi eksilmiyor buharlaşan su, yağan su aynı sistemde devam ediyor. Bir kısmı buharlaşırken uzaya karışıyor ama yağan yağmurda 1 gram eksilme yok. Fakat ne oldu biliyor musunuz? Son zamanlarda çöllere yağmur yağdı, hiç kar yağmayan yere kar yağdı. Ankara'da 16 tane akmayan dere var. Bu 16 tane akmayan derenin üzerinde HES projeleri geliştirildi bir dönem. Milyonlarca yıldır bu sular geçmiş oldukları bölgelere hayat veriyorlar. Dolayısı ile bu yaşam döngüsünü yok etmek, bu sonuçlara neden olan insanların bitmek tükenmek bilmeyen tüketim çılgınlığıdır. Dolayısıyla bunu önlemek için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ankara Kent Konseyi ortak akılda buluşmanın, bu kentin geleceğine, ülkemizin geleceğine kalıcı ve sürdürülebilir eselerler bırakmanın peşindedir."

Konuşmacılar, alanında uzman oldukları konularda bilgi verdi

Ardından başkanlığını Başkent Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Ak'ın yaptığı, alanında uzman isimlerden oluşan konuşmacılar, iklim değişikliğinin ülkedeki ve Ankara'daki gerçeklerini masaya yatırırken, çevre dostu iklim değişikliği çalışmalarını ve iklim kanunlarına ilişkin detayları konuştu.

Panelde, CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentler Başkan Yardımcısı Dr. Baran Bozoğlu 'Nasıl bir İklim Kanunu?', Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Komisyonu Sekreter Üyesi Av. Dr. Fevzi Özlüer 'Neoliberal Düzenlemeler ve İklim Kanunu', İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Kurucu YK Üyesi Tekin Altuğ, 'İklim Krizinin Büyükşehirlere Etkisi',  ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Prof. Dr. Osman Balaban 'Yerel Düzeyde İklim Değişikliği-Türkiye'de İklim Değişikliği Kanun Süreci-Ankara'da İklim Değişikliği', ABB İklim Değişikliği ve Temiz Hava Şube Müdürü Mustafa Taşdemir 'ABB'nin İklim Değişikliği Çalışmaları' başlıklı konusu ile katılımcılara bilgi verdi.

Panelde, doğayı korumak ve iklim değişikliğini önlemek için yapılacak çalışmaların kent ile ülke genelinde daha da farkındalık oluşturularak artırılması, bu kapsamda gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya armağan edilmesi amaçlandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Kent Konseyi, 'İklim Değişikliği ve Ankara' Paneliyle Farkındalık Oluşturdu - Son Dakika

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