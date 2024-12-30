Ankara Kızılay Meydanı Yılbaşı İçin Süslendi

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay Meydanı'nı yılbaşı için süsledi. '2025' yazısı, dev yılbaşı ağacı ve dekoratif süsler Başkentlilerin ilgi odağı oldu. Işıklandırma ve süsleme çalışmasında kullanılan dekoratif objeler, Kent Estetiği Daire Başkanlığı'nın depolarında bulunan malzemelerle hazırlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl coşkusunu Kızılay Meydanı'na taşıdı. Kent Estetiği Daire Başkanlığı; imalatını kendi deposunda bulunan malzemelerle yaptığı yeni yıl temalı ışıklandırma, süsleme ve dekoratif objelerle meydanı renklendirdi.

Kent Estetiği Daire Başkanı Esra Güngör, yapılan dekoratif objelerin kendi atölyelerinde üretilen tasarımlar olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı olarak Ankaralı vatandaşlarımızın yüzünde ufacık da olsa bir gülümseme olsun diye hep birlikte el ele verdik ve Ankara'nın kalbi Kızılay'ı ışıl ışıl bir hale getirdik. Dekoratif objelerin çoğu depolarımızda bulunan malzemelerle ustalarımız tarafından hazırlandı. Bütün imalatlarımız ustalarımızın marifetli ellerinden çıktı. 2025 yazısı da yılbaşı ağacımız da hepsi atölyemizde yaptığımız ve renk verdiğimiz ürünler. Tüm ekip arkadaşlarıma, ustalarıma ve teknik ekibime emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl diliyorum."

Güvenpark'a yerleştirilen 2025 yazısı, hediye paketi, hatıra fotoğrafı çerçevesi ve Kızılay Meydanı'nın ortasına yerleştirilen dev yeni yıl ağacı ile farklı konseptlerdeki süslemeler 7'den 70'e tüm Başkentlilerin beğenisini topladı.