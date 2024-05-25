Ankara Mamak\'taki Kusunlar Yer Altı Barajı koruma altına alındı

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Başkentin Mamak ilçesine içme ve kullanma suyu temin eden Kusunlar Yer Altı Barajı'nın Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce korumaya alınması kararlaştırıldı.

DSİ Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'nın Mamak ilçesi Kusunlar Mahallesi'nde yer alan Kusunlar Yer Altı Barajı'ndan isale hattı aracılığıyla Mamak'a içme ve kullanma suyu temin ediliyor. Kusunlar Vadisi'ndeki su, ortalama 12 metre derinliğinde alüvyonun kazılıp vadiyi enine keserek yapılan 90 metrelik beton bent içindeki galeride toplanıyor.

Bölge, kirlenmeye ve bozulmaya karşı koruma altına alındı.