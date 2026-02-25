Ankara'nın 2026 Turizm Toplantısı - Son Dakika
Ankara'nın 2026 Turizm Toplantısı

Ankara\'nın 2026 Turizm Toplantısı
25.02.2026 19:48
Ankara Valiliği'nde 2026 turizm stratejileri ve tanıtım planları değerlendirildi.

Ankara Valiliği'nde, Ankara İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu 2026 yılı toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Vasip Şahin başkanlığındaki toplantıya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, Anadolu Gastro-Turizm Derneği (AGTD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kartın ile Başkan Yardımcısı Ayşegül Binici, Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) temsilcileri ve kurul üyeleri katıldı.

Kentin kültür ve turizm alanındaki güncel verilerinin değerlendirildiği toplantıda, 2026 yılına yönelik tanıtım stratejileri, sürdürülebilir turizm politikaları ve kurumlar arası işbirliği konuları ele alındı, TGA tarafından yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda, Ankara'nın "2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti" ilan edilmesi kapsamındaki hazırlıklar ile "Turizm Master Planı"na ilişkin değerlendirmeler görüşüldü.

Değerlendirme ve önerilerin alınmasının ardından toplantı sona erdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'nın 2026 Turizm Toplantısı - Son Dakika

