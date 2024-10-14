Ankara'nın Başkent Oluşunun 101. Yıldönümünde Celal Şengör Söyleşisi - Son Dakika
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Ankara'nın Başkent Oluşunun 101. Yıldönümünde Celal Şengör Söyleşisi

Keçiören Belediyesi, Ankara'nın Başkent oluşunun 101. yıl dönümünü Prof. Dr. Celal Şengör'ün 'Köyden Metropole' başlıklı söyleşisiyle kutladı. Etkinlikte Ankara'nın tarihi, stratejik konumu ve Atatürk dönemindeki sosyal yapısı ele alındı.

14.10.2024 13:32  Güncelleme: 14:17
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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi tarafından Ankara'nın Başkent oluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. Celal Şengör tarafından "Köyden Metropole" adlı söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşi, Milli Mücadele döneminde Mustafa Kemal Atatürk'ün konakladığı Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi yerleşkesinde yapıldı.

Söyleşiye, Keçiören Belediye Başkan Vekili Tolga Turgut'un yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Emir Can Tunç ve Selçuk Karadağ, Cumhuriyet Halk Partisi Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç ve önceki dönem Keçiören Belediye Başkanlarından Hamza Kırmızı katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan adına konuşan Keçiören Belediye Başkan Vekili Tolga Turgut katılımcılara seslenerek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde 13 Ekim 1923 tarihinde Türkiye'nin başkenti Ankara olarak ilan edilirken, Ankara sadece coğrafi bir merkez değil Cumhuriyetimizin ideallerini ve fikrini ortaya koyan bir şehir haline gelmiştir. Siyasi bir merkez olmanın yanında Ankara, Türkiye'nin geleceğine yön veren bir eğitim ve kültür başkenti olmuştur. Keçiören de, bu büyümenin bir parçası olarak Başkent'imizin güzelliğine güzellik katmaya, Keçiören Belediye Başkanımız Dr. Mesut Özarslan'ın öncülüğünde devam edecektir. Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. Celal Şengör'e kıymetli anlatımı için teşekkür ediyoruz. Ankara'nın başkent oluşunun 101'inci yılı kutlu olsun" dedi.

Celal Şengör söyleşide, Ankara'nın neden başkent ilan edildiğini, o dönem Ankara'nın yerleşim yapısını ve insan kaynağını katılımcılara aktardı. Tarihi kaynaklar ve haritalar üzerinden Ankara'nın stratejik konumuna ilişkin bilgiler veren Şengör, Cumhuriyet dönemi yazarlarının kaleme aldığı hatıra ve mektuplardan anekdotlar paylaşarak o dönemki Ankara insanının eğitim ve sosyolojik yapısını da anlattı. Ankara'nın güvenlikli konumu nedeniyle başkent ilan edildiğine dikkat çekti. 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışında meclis balkonuna asılan Türk Bayraklarını Ankaralı kadınların elleriyle diktiğini anlatırken gözyaşlarını tutamayan Şengör, o dönem Türk milletinin birbirine kenetlendiğini, Atatürk, silah arkadaşları ve Anadolu kadının Türk Bayrağını yücelmek ve göndere dikmek için canları pahasına mücadele verdiğini ifade etti.

Söyleşiye ev sahipliği yapan Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi'ni çok beğendiğini dile getiren Şengör, buranın aslına uygun olarak restore edilerek korunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tarihi yapının, Milli Mücadele'nin ilk karargahı olduğunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Halide Edip Adıvar ve Adnan Adıvar gibi önemli isimleri misafir ettiğini söyledi. Atatürk'ün, Milli Mücadele döneminde Ankara'da birçok kez suikast tehlikesi yaşadığının altını çizen Şengör, Ankaralıların Atatürk'ü bağrına basarak ona sahip çıktığını belirtti. Müzeyi gezerek bilgiler alan Celal Şengör burada kitap imzaladı.

Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirildiği konser ve söyleşinin sonunda Keçiören Belediye Başkan Vekili Tolga Turgut, Celal Şengör'e hediye takdim etti.

Kaynak: ANKA

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