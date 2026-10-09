Ankara Olgunlaşma Enstitüsü'nün sof kumaşı defilesi Kültür Günleri'nde düzenlendi

Başkentte düzenlenen "Ankara Kültür Günleri" kapsamında Ankara keçisinin tiftiğinden üretilen geleneksel sof kumaşından hazırlanan tasarımlar defileyle tanıtıldı.

Bir AVM'de kentin başkent oluşunun yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, Ankara'nın kültürel mirasını yaşatmaya yönelik çeşitli programlar düzenlendi.

Bu kapsamda Ankara Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan "Sof'u okumak, Sof'u anlamak" temalı defilede, geçmişte Ankara'nın önemli üretim ve ticaret ürünlerinden biri olan sof kumaşından hazırlanan tasarımlar katılımcıların beğenisine sunuldu.

Programda ayrıca Seymenler, geleneksel kıyafetleriyle sahne alarak Ankara'ya özgü halk oyunlarını sergiledi.

Etkinlikte konuşan Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, sof kumaşının yüzyıllar boyunca dünyanın farklı bölgelerine ihraç edilen önemli bir tekstil ürünü olduğunu söyledi.

Ankara'nın geçmişte önemli bir tekstil merkezi olduğunu belirten Karakaya, sof kumaşının korunması ve yeniden ekonomik değer kazanması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

"Bu kumaşın ticarileşmesi, ekonomik hayata girmesi de gerekiyor"

Sof kumaşının UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çalıştıklarını aktaran Karakaya, şunları kaydetti:

"İnşallah bu ayın sonunda yapacağımız toplantı sonrası önümüzdeki yıl İstanbul'da gerçekleştirilecek UNESCO toplantısında da acil koruma statüsüne kavuşturacak altyapıyı oluşturacağız. Ama tabii sadece bu koruma yetmiyor. Bu değerin, bu kumaşın ticarileşmesi, ekonomik hayata girmesi de gerekiyor."

Sof kumaşının üretimden nihai ürüne kadar bütün aşamalarını kapsayan bir planlama yaptıklarını dile getiren Karakaya, Ankara sofuna geçmişteki ekonomik ve kültürel değerini yeniden kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Sergiler, konserler ve çeşitli kültürel etkinliklerin yer aldığı Ankara Kültür Günleri, 11 Ekim'e kadar devam edecek.