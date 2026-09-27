Ankara operasyonunda 18 şüpheliden 17'si tutuklandı, 1'ine adli kontrol verildi - Son Dakika
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Ankara operasyonunda 18 şüpheliden 17'si tutuklandı, 1'ine adli kontrol verildi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 17'si tutuklandı. Mahkemece 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

ANKARA'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü'nce yapılan çalışma sonucunda; 'Uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş' suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 16 şüpheli tespit edildi. Bu kapsamda 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ardından bu şüphelilerle bağlantısı olduğu değerlendirilen 2 kişi belirlendi. Toplamda 18 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklama talebiyle, 1'i ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: DHA
Ankara Başsavcılığı3. SayfaAnkaraGüncelSon Dakika

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