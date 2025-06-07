Ankara Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi'nin Restorasyonu Tamamlandı

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Başkent'in tarih ve kültür mirasını koruma kapsamında hayata geçirdiği 'Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında Ankara Roma Tiyatrosu'na ait özgün taşlar tiyatronun kuzeydoğu aksında sergilenirken, özgün taşların arasında geçiş sağlayan yürüyüş yollarında aydınlatma imalatları tamamlanarak estetik bir görünüm kazandırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihini koruma, tanıtma ve geleceğe aktarma hedefiyle yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Ulus Tarihi Kent Merkezi'ni kültür ve turizmin önemli simgelerinden biri haline getirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, tarihi eser ve kalıntıların gün yüzüne çıkarılması ve turizme kazandırılması için başlattığı 'Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi'nde çalışmalar tamamlanarak geçici kabul işlemleri gerçekleştirildi. 1 ve 2. derece arkeolojik sit alanı üzerinde başlatılan proje ile tarihi yapıları korumanın yanı sıra Ankara'nın turizm potansiyelinin artırılması ve toplumda tarih bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Restorasyonu tamamlanan Ankara Roma Tiyatrosu'na ait özgün taşlar tiyatronun kuzeydoğu aksında sergilenirken; özgün taşların arasında geçiş sağlayan yürüyüş yollarındaki aydınlatma imalatları da tamamlanarak estetik bir görünüm kazandırıldı.

Kültür ve turizmi canlandıracak

Ulus Arkeopark, sadece tarihi yapılarla sınırlı kalmayıp, ziyaretçiler tarih ve kültürle iç içe bir deneyim fırsatı yakalayacak. Merkez seyir terasları, bilgi panoları, yürüyüş yolları, yeşil alan düzenlemeleri, ziyaretçi karşılama merkezi, vip güvenlik kulübesi, çocuk oyun alanı, otopark alanı, yürüyüş yolları, sergi alanları, peyzaj alanları, çevre düzenleme imalatları ve restorasyon çalışmaları yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek bir cazibe noktası haline gelecek.