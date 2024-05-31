Ankara Üniversitesi öğrencileri İsrail'i protesto etti - Son Dakika
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Ankara Üniversitesi öğrencileri İsrail'i protesto etti

Ankara Üniversitesi öğrencileri İsrail\'i protesto etti

Ankara Üniversitesi Ziraat ve Veterinerlik Fakültesi öğrencileri İsrail'i protesto etti.

31.05.2024 17:12
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Ankara Üniversitesi Ziraat ve Veterinerlik Fakültesi öğrencileri İsrail'i protesto etti.

Veterinerlik Fakültesi Dekanlığı önünde Filistin bayraklarıyla toplanan öğrenciler, İsrail karşıtı sloganlar attı, tekbir getirdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, grup adına açıklama yapan Dil ve Tarih Coğrafya öğrencisi Ahmet Salih Şen, İsrail'in 8 ay önce Gazze'ye başlattığı işgal saldırısına yönelik kınama ve nefret etmenin ötesinde, harekete geçmenin zamanı olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge olarak nitelendirilen Refah bölgesine sığınan Filistinlilerin yakılarak şehit edildiğini belirten Şen, dünyanın bir çok üniversitesinde siyonizme tepkilerin artacağını kaydetti. Şen, "Biliyoruz ki artık dünyanın dört bir yanı Filistin'dir, titreyen her yürek, haykıran her dil Filistin için eylemdedir." dedi.

Filistin davasının hayatın her alanında yaşatılarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade eden Şen, İsrail'e destek veren markalara boykot çağrısında bulunarak üniversite kantinlerinde de yer alan bu ürünlerin tüketilmemesini istedi.

Küresel çapta gerçekleşen Filistin'e destek eylemleri sayesinde İrlanda, İspanya ve Norveç gibi ülkelerin Filistin'i tanıdığını kaydeden Şen, "Biz inanıyoruz ki bu eylemlerimiz çığ gibi bütün meclisleri saracak ve bütün devletler Filistin'i özgür bir devlet olarak tanıyacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ankara Üniversitesi, İsrail, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

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