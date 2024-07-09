Ankara Valisi Şahin, kentte suçla mücadeleye yönelik bazı verileri açıkladı Açıklaması

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Ankara Valisi Vasip Şahin, haziran ayında kentte çeşitli suçlardan aranan 3 bin 325 kişinin yakalandığını ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 21 operasyonda da 1215 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Vali Şahin, Elmadağ'da Şehitlik Polis Uygulama Noktası Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Elmadağ'ın, Anadolu'dan Ankara'ya gelen insanların uğrak yeri ve Ankara'nın doğu kapısı olduğunu belirtti.

Yolların ve şehirlerin emniyetine büyük önem verdiklerini kaydeden Şahin, "Yol kontrol noktamızın amacı yol emniyetini sağlamak ve şehirlerin herhangi bir suçlu ya da suç işlemeye meyilli insanların hareketlerini olabildiğince takip etmek, kısıtlamak." diye konuştu.

Şahin, "Kontrol noktamız önceden farklı bir yerdeydi, arkadaşlarımız daha zor şartlarda bu görevi yapıyordu. Hem kendi güvenlikleri hem de trafik güvenliği ve yolda duran araçların güvenliği açısından biraz riskimiz vardı. Şimdi burası çok daha modern, çok daha güvenli, trafiği de aksatmayacak bir mimaride yapıldı." ifadelerini kullandı.

Kontrol noktasında bulunan merkez binasının yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Şahin, uygulama noktasının yaklaşık 1,5 aydır faaliyet gösterdiğini ve merkez binasının açılmasıyla daha sağlıklı ortamda çalışmaların sürdürüleceğini açıkladı.

Şehitlik Polis Uygulama Noktası'nda faaliyete başlandığı tarihten itibaren denetimlere ilişkin bilgileri paylaşan Şahin, "37 bin 239 araç durduruldu ve sorgulandı. 192 bin 178 vatandaşımızla muhatap olundu. 39 aranan şahıs da bu noktadaki yapılan kontrollerde yakalandı ve adli mercilere teslim edildi." dedi.

Haziranda aranan 3 bin 325 kişi yakalandı

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik İçişleri Bakanlığının son 1,5 yıldır özel bir proje yürüttüğünü anlatan Şahin, kendilerinin de il olarak bu projeyi ellerinden geldiğince desteklediklerini ifade etti.

Şahin, "Haziran ayında 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 19, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 63, yine 5-10 yıl arasında hapis cezası kesinleşmiş olan 132 ve 5 yıla kadar hapis cezası olan 932 ve ifade almaya yönelik olarak aranan 2 bin 179 kişi olmak üzere 3 bin 325 kişi yakalandı ve adli mercilere bunlar teslim edildi." bilgilerini verdi.

Haziranda asayiş olayları kapsamında da 6 bin 500 kişiye işlem yapıldığını bildiren Şahin, şöyle devam etti:

"Narkotik suçlarla ilgili yapılan çalışmalarda 21 operasyon gerçekleştirildi, 1215 kişi gözaltına alınarak adli mercilere intikal ettirildi. Bunlardan 163'ü de tutuklandı. Tabii istiyoruz ki Ankara'mızda ve ülkemizde suç oranı sıfıra düşsün, hedefimiz bu. Ama şunu bilelim ki, Ankara hem Türkiye ortalaması itibarıyla hem dünya başkentleri arasında mukayese edildiğinde gerçekten huzurlu ve suç oranı oldukça düşük bir şehir. Birçok suç oranında hem yakalama hem aydınlatma hem suçların işlenişi ve suç sayısı itibarıyla Türkiye ortalamalarından daha iyi durumdayız. Türkiye'de de bir iyileşme var ama Ankara'mız bu iyileşmede zannediyorum en iyilerden birisi."

Vatandaşın huzur ve emniyet duygusu içerisinde hayatını sürdürmesi için çalıştıklarını dile getiren Şahin, gelecek hafta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenleneceğini belirterek, "O gün yitirdiğimiz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Cenabıhak'tan acil şifalar diliyorum. İnşallah Cenabıhak bir daha bu ülkeye, bu millete böyle hain bir kalkışma, hain bir isyan hali yaşatmasın." dedi.

"Güvenli başkentin teminatı olacağız"

Törende konuşan Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç de öncesinde Mamak'ta bulunan uygulama noktasının Elmadağ'a taşınmasıyla daha etkin olmayı amaçladıklarını kaydetti.

Dinç, şehitlik uygulama noktasında 35 personelin 24 saat esasına göre trafik ve asayiş uygulamalarında görev yapacağını bildirdi.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin desteği ve güveninden güç alarak, suç ve suçlularla mücadelelerini sürdüreceklerini ifade eden Dinç, "Hızlı, dinamik, nitelikli ve vatandaş odaklı çalışma anlayışımızla güvenli başkentin teminatı olacağız." dedi.

Dinç, 15 Temmuz şehitlerine rahmet dileyip gazilere minnetlerini sunarak sözlerini tamamladı.