Ankara'da faaliyet gösteren Ankara- Vezirköprü Platformu, her yıl olduğu gibi bu yıl da Vezirköprü ilçesinde kırsal kesimdeki okullarda öğrenim gören öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık hediye etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tespit edilen öğrencilere platform üyeleri ve aileleri tarafından isimlerine özel olarak paketlenen bayramlıklar, köy okulları yetkililerine teslim edildi.
Ankara-Vezirköprü Platformu Başkanı Mustafa Sezer, platform olarak, "Yetim öksüz gülerse dünya güler" sloganıyla çıktıkları bayramlık kampanyasının onuncu yılı olduğunu dile getirerek, bu yıl Vezirköprü'de 33 köy okulundaki 455 öğrenciye bayramlık hazırladıklarını kaydetti.
Platformun yönetim kurulu üyesi Yunis Kuzu da hediye paketlerinin içinde pantolon, ayakkabı, tişört, çorap ve kemer bulunduğunu belirterek, ayrıca kitap ve öğrenci başına 200 lira bayram harçlığı koyduklarını ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Ankara-Vezirköprü Platformu, öksüz ve yetim çocuklara bayramlık hediye etti - Son Dakika
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'nin başkenti Washington'da Türk toplumu temsilcileriyle bir araya gelerek bölgedeki durum ve Kıbrıs'ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüyle ilgili konuları ABD'li muhataplarına iletti. Tatar, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşmesinin verimli geçtiğini ve KKTC'ye yönelik ambargo ve yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladıklarını belirtti. Ayrıca, Tatar'ın New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geleceği de açıklandı.
Türkiye'nin önde gelen elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketlerinden Enerjisa Enerji'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2023 yılına ait finansal, stratejik ve operasyonel faaliyet sonuçları paylaşıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?