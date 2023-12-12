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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve beraberindekiler hakeme saldırdı - Son Dakika
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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve beraberindekiler hakeme saldırdı

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve beraberindekilerin saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı. Meler, hastanede verdiği ifadesinde, 'Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben, 'Seni öldüreceğim' dedi. Koca'dan ve diğer şahıslardan şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum' dedi.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve beraberindekiler hakeme saldırdı
12.12.2023 - 13:39,
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ANKARA,

Maçın ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve beraberindekilerin saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı. Meler, hastanede verdiği ifadesinde, "Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben, 'Seni öldüreceğim' dedi. Koca'dan ve diğer şahıslardan şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum" dedi.

Kaynak: DHA
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