Ankaralı Gençler Antalya'da Gençlik Değişimi Programına Katıldı - Son Dakika
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Ankaralı Gençler Antalya'da Gençlik Değişimi Programına Katıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi iş birliğiyle düzenlenen Likya Şehirler Arası Gençlik Değişimi programına Ankaralı üniversiteli gençler katıldı. Program kapsamında gençler, Antalya'da 4 gün boyunca atölye çalışmaları, kültür gezileri ve eğlenceli oyunlara katıldı.

04.07.2024 13:38  Güncelleme: 14:08
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(ANKARA) - Başkentli gençler, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi iş birliğiyle Antalya'da düzenlenen "Likya Şehirler Arası Gençlik Değişimi" programına katıldı.

ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi'nin desteğiyle Antalya'da düzenlenen Likya Şehirler Arası Gençlik Değişimi programına üniversiteli öğrencileri gönderdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve bu yıl ikincisi düzenlenen programa katılan 18-25 yaş aralığındaki üniversiteli gençler, 4 gün süren kampta eğlenceli zaman geçirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Parkı'nda 27-30 Haziran 2024 tarihlerinde "Yerel Gençlik Politikaları, Gençlerin Güçlendirilmesi ve Bu Politikaların Geliştirilmesi" temasıyla yapılan kampta, Antalyalı ve Ankaralı gençler atölye çalışmaları, kültür gezileri, eğlenceli oyunlar ve toplantılara katıldı.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Ankaralı Gençler Antalya'da Gençlik Değişimi Programına Katıldı - Son Dakika
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