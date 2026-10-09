Anketler Demokratların Temsilciler Meclisinde çoğunluğa çok yakın olduğunu gösteriyor - Son Dakika
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Anketler Demokratların Temsilciler Meclisinde çoğunluğa çok yakın olduğunu gösteriyor

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ABD'de 3 Kasım'daki Kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisinin tamamı ve Senatonun 35 sandalyesi için oy kullanılacak. Anketlere göre Demokratların Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, Senatoda başa baş bir yarış sürüyor.

ABD'de Temsilciler Meclisinin tamamı ve 100 sandalyeli Senatodaki 35 sandalye için oy kullanılacak 3 Kasım'daki Kongre seçimleri, hükümetin işleyişi açısından büyük önem taşıyor.

Amerikan halkı, 3 Kasım'da ABD Kongresinin iki kanadı Temsilciler Meclisi ve Senatoda görev yapacak isimleri belirleyecek.

Kongrenin hangi kanadının hangi parti tarafından kontrol edildiği, ABD başkanının çalışma alanını önemli ölçüde belirliyor.

435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyeleri 2 yıllığına göreve gelirken, 100 sandalyeli Senato üyeleri 6 yıllığına seçiliyor.

Temsilciler Meclisinde hangi eyaletin ne kadar temsilcisi olacağı eyaletlerin nüfusuna göre belirlenirken, Senatoda her eyaletin 2 senatörü bulunuyor.

Kongrede mevcut parti dağılımı nasıl?

ABD'de hem 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinde hem de 100 sandalyeli Senatoda, 2024'teki seçimlerde Cumhuriyetçiler çoğunluğu elde etti.

Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçilerin 218, Demokratların 214, bağımsızların 1 sandalyesi bulunurken, meclisteki 2 sandalye boş durumda.

Federal göreve gelecek kişilerin nihai onayını veren 100 sandalyeli Senatoda ise Cumhuriyetçilerin 53 koltuğu, Demokratların 45 koltuğu, Demokratlarla hareket eden bağımsızların da 2 koltuğu bulunuyor.

Hem Senato hem Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçiler için tehlike çanları

ABD'nin önemli siyasi analiz sitelerinden Real Clear Politics'te (RCP) yer alan son anketlere göre, Demokratların Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, Senatoda iki parti arasında kıyasıya bir yarış öne çıkıyor.

Temsilciler Meclisinde Demokratların seçim sonucunda 226 sandalyeyi elde tutacakları, Cumhuriyetçilerin kazanması beklenen sandalye sayısının ise 189 civarında olduğu görülüyor.

Kalan 20 sandalye içinse her iki parti arasındaki rekabetin sürdüğü ifade ediliyor.

Kararsızların son günlerdeki tercihleri, büyük oranda bu sandalyelerin akıbetini belirleyecek.

Senatoda yarış başa baş sürüyor

Seçimlerde 13 Demokrat senatör ve 22 Cumhuriyetçi senatörün koltuğu için de seçmenler oy kullanacak.

RCP'teki anketlerin ortalamasına göre, Demokratların Senatoda en az 46 koltuğu, Cumhuriyetçilerin ise 45 koltuğu kazanmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

Başa baş yarışın sürdüğü 9 koltuğun kaderi ise Senatoda çoğunluğun kimin elinde olacağını belirleyecek.

Kongredeki dengeler ve muhtemel senaryolar

ABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump'ın ikinci dönem başkanlığının ilk 2 yılında hem Senato hem de Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçilerin elinde olması, Trump'a siyasi birçok kararda rahat bir hareket alanı tanımıştı. Ancak 3 Kasım'daki seçimlerin sonucuna göre Trump'ın görev süresinin son 2 yılında ABD siyasetinde Kongre ile Beyaz Saray arasında gergin bir ortam oluşabilir.

ABD'de sistem gereği başkan birçok konuda Kongre onayına ihtiyaç duyuyor.

Bu durumda Kongrenin her iki kanadının da Demokratların eline geçmesi halinde Trump birçok kararda Kongre engeline takılacak.

Temsilciler Meclisinin Demokratların kontrolüne geçmesi ve Senatonun Cumhuriyetçilerin kontrolünde kalması durumunda ise birçok karar alma mekanizmasında iki kanat arasındaki çatışmalara tanık olunabilir.

Kaynak: AA
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