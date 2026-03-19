Anne ile Oğulun 7 Yıl Sonra Buluşması

ANNE İLE OĞLUNUN İLK INA DHA ULAŞTI

Bursa'da babası Umut K. (33) tarafından Alman annesi Rebecca S.'den (30) kaçırıldıktan 7 yıl sonra Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik'in yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce'nin talimatıyla kurulan 6 kişilik özel ekip tarafından babaannesi Hanife S. (60) tarafından alıkonulduğu evden kurtarılan Nazar S.'nin (8), ilk kez 'anne' dediği Rebecca S. ile el ele çekilen fotoğrafına DHA muhabiri ulaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altında bulunan Nazar S., dün DNA testi için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı'na ayrı ayrı gittiği annesi Rebecca S. ile el ele tutuşup yürürken görüntülendi. Bu kare, anne ile oğlunun 7 yıl sonra çekilen ilk fotoğrafı oldu.

Esra TÜRKER/BURSA,