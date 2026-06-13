Anne Tutuklandı, Kardeşine Ev Hapsi

ANNE TUTUKLANDI, KARDEŞİNE EV HAPSİ

Manisa'da 2010 yılında, doğum yaptıktan sonra bebeğini çöp konteynerinin yanına bıraktığı ortaya çıkan Berin Dikbaş (36) ile o dönem 15 yaşında olan kardeşi Gurbet Çınar (34) gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında anne Dikbaş'ın, İzmir'de evlilik dışı hamilelik sonucu doğum yaptığını ve bebeği Manisa'da çöp konteynerinin yanına bıraktığını itiraf ettiği belirtildi. Bebeğin babası O.A.'nın tanık sıfatıyla ifade verdiği bildirildi. Gurbet Çınar ifadesinde ablası ile birlikte hastaneye gittiklerini, doğumdan sonra ablasının bebeği bir poşette çöp konteynerine bıraktığını söylediği kaydedildi.

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Berin Dikbaş, 'altsoyu kasten öldürme' suçundan tutuklandı, kardeşi Gurbet Çınar'a ise ev hapsi verildi. Cezaevine götürülürken konuşan Dikbaş, suçlamaları kabul etmediğini belirtip, "Ben kimseyi öldürmedim, bilmeden konuşmayın. Yalan yanlış haber yapmayın" diyerek basın mensuplarına tepki gösterdi.

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN-Serkan ÖZCAN/MANİSA,