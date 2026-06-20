Anne ve Kız Sınav Heyecanı Yaşadı

Karabük'te anne ile kızı birlikte üniversite sınavı heyecanı yaşadı.

49 yaşındaki Oya Karakavuz ile kızı 18 yaşındaki Nil Aslı Karakavuz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için Karabük Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu'na geldi.

Kızının heyecanını paylaşmak ve kendisini denemek için sınava girdiğini belirten Oya Karakavuz, bu kararı 33 yıl sonra birdenbire aldığını söyledi.

Sınava kızıyla birlikte girdiği için mutlu olduğunu dile getiren Karakavuz, "Kızımın heyecanını paylaşıyorum. Hem kendimi denemek istedim hem de kızımla birlikte olmak istedim. İnşallah hayırlısı olur." diye konuştu.

Nil Aslı Karakavuz da annesiyle sınava girecek olmasının stresini azalttığını ifade etti.