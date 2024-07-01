Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Yem Desteği Sağlıyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Yem Desteği Sağlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa ve Elmalı'da büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yüzde 15 hibeli yem desteği sağladı. Büyükşehir Belediyesi'nin desteğinden faydalanan çiftçiler, başkanlarına teşekkür etti.

01.07.2024 12:42  Güncelleme: 14:46
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yüzde 15 hibeli yem desteği sağlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda, Gazipaşa ve Elmalı'da besicilere talep ettikleri süt yemleri teslim edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarımsal Hizmetler Dairesi Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü, yerelden kalkınma ilkesi doğrultusunda hayata geçirilen proje ile 1- 5 tane sağmal büyükbaş hayvanı olan üreticilere yıl boyunca hayvan başına 2 ayda bir, yüzde 15 hibeli 300 kilo yem desteği veriyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin bu desteğinden faydalanmak isteyen 4 çiftçi, beraberinde çiftçi belgesi ve üzerine kayıtlı hayvan sayısını gösterir belge ile Gazipaşa Hizmet Birimi Şube Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Yapılan inceleme ve değerlendirmelerin ardından ilçeye giden ekipler, çiftçilere 103 çuval süt yemini teslim etti. Üreticiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e kendilerine verdikleri değer ve destekten dolayı teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Elmalı Yuva Mahallesi'nde de talepte bulunan 8 üreticiye 268 çuval süt yemi desteği verdi. Mahallede besicilik yapan Ahmet Kalın, "Yuva Mahalle'mizin başlıca geçim kaynağı hayvancılıktır. Süt üretimi anlamında bölgemizde en çok üretim yapan mahalleler arasındayız. Günümüz koşullarında girdi maliyetlerinin artması besicilik yapmayı zorlaştırıyor. Besicilerin her şeyi pahalı. Bunun yemi, samanı yoncası var. Küçük üreticinin desteklenmesi gerekiyor. Muhittin Böcek Başkanımız sağ olsun hayvancılarımıza her zaman destek veriyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Yem Desteği Sağlıyor - Son Dakika

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