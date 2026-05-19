Antalya'da 19 Mayıs Kutlamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da 19 Mayıs Kutlamaları

19.05.2026 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 19 Mayıs Bayramı'nda paramotor gösterisi ve fener alayı düzenlendi.

Antalya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında paramotor havai fişek gösterisi ve fener alayı düzenlendi.

Kutlamalar kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Türk Hava Kurumu (THK) Antalya Şubesi tarafından Varyant Seyir Terası'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Varyant'tan metrelerce yüksekliğe havalanan yamaç paraşütünden kadın pilot Konyaaltı Sahili üzerine serbest atlayış gerçekleştirdi.

Dört paramotor da denizin üzerinde uçuş yaparak, havai fişek ve ışıklı gösteri sundu. Seyir terasında toplanan binlerce Antalyalı ve yabancı turistler, bayrak sallayarak, alkışlayarak gösteri sunan pilotlara destek verdi.

THK Antalya Şube Başkanı Nazif Eken, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, yoğun ilgiden mutlu olduklarını söyledi.

Fener alayında 400 metrelik Türk bayrağı taşındı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı Caddesi'ndeki Varyant'ta düzenlenen fener alayı için de 400 metrelik Türk bayrağı, dövizler ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını taşıyan binlerce kişi, Konyaaltı Beach Park girişinde bir araya geldi.

Katılımcılar, ellerinde fenerlerle marşlar eşliğinde yaklaşık 3 kilometre yürüdü. Protokolün de katıldığı yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Etkinlikler, burada konserle devam etti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 19 Mayıs Kutlamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı
Nevşehir’de 10 yıl önce öldürülen Teryaki çiftinin cinayeti aydınlatıldı torun tutuklandı Nevşehir'de 10 yıl önce öldürülen Teryaki çiftinin cinayeti aydınlatıldı; torun tutuklandı
Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi
Düzgün Baba Ziyaretgahı’ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı
Beyoğlu’nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü Beyoğlu'nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü
Son 1 adım Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor Son 1 adım! Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor

23:03
İsrail, Sumud’daki tüm aktivistleri alıkoydu
İsrail, Sumud'daki tüm aktivistleri alıkoydu
22:44
Bir dönemin efsanesiydi İlginç berber deneyimini takipçileriyle paylaştı
Bir dönemin efsanesiydi! İlginç berber deneyimini takipçileriyle paylaştı
22:28
Aziz Yıldırım’dan stat müjdesi Kapasitesine kadar söyledi
Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! Kapasitesine kadar söyledi
20:24
Mahkeme Başkanı’nı tehdit eden 7 sanığa 27.5 yıla kadar hapis istemi
Mahkeme Başkanı'nı tehdit eden 7 sanığa 27.5 yıla kadar hapis istemi
20:21
BM zirvesinde skandal Haluk Levent İsrail’i eleştirirken, canlı yayın kesildi
BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi
19:40
İsrail Sumud Filosu’ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 23:23:57. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da 19 Mayıs Kutlamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.