Antalya'da Anız Yangınında Seralar ve Evler Zarar Gördü - Son Dakika
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Antalya'da Anız Yangınında Seralar ve Evler Zarar Gördü

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle seralara ve evlere sıçradı. Yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İki ev ve bir sera kullanılamaz hale geldi.

06.06.2024 16:41
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Anız yakımıyla başladı seralara ve evlere sıçradı

Antalya'daki yangında bazı seralar ve evler zarar gördü

Yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alınabildi

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesi Çamköy mevkiinde otluk alanda başlayan ve seralar ile evlere de sıçrayan yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.

Aksu ilçesi Çamköy Mahallesinde saat 13.00 sıralarında anızlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle seralara ve yerleşim yerlerine yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine ilk müdahaleyi 2 arazözle Aksu Belediyesinin yaptığı yangın için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok sayıda yangın söndürme aracı sevk edildi.

Kısa sürede yayıldı

Anızlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede seraların olduğu bölgelere ve evlere sıçradı. Bölge halkından alınan bilgilere göre iki ev yangından etkilenerek kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soğutma işlemleri devam ederken bölgede yaşayan vatandaşlar da yangının kendi alanlarına sıçramaması için sürekli soğutma çalışması yapıyor.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Hakkı Coşkun, yaralıya da can kaybı olmadığını belirterek "Bir buçuk saat önce çıktı, ekiplerimiz müdahale ediyor. Vatandaşımız da kendi imkanıyla evlerini soğutuyor. Yaralanan can kaybı yok ama mal kaybımız var. Üç dört tane evimiz yandı şu an, bir tane de sera yandı. Soğutma işleminden sonra ne kadar hasar olduğunu öğreneceğiz."

Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin ise şu şekilde konuştu: "Anız sebebiyle çıkan bir yangın. Şu anda kontrol altına alınmış durumda. Hem Aksu belediyesi Hem de Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ediyor. Orman Müdürlüğü'nün de uçakları burada. Bir sıkıntı olmadan soğutma çalışmalarının biteceğini düşünüyoruz. Şimdiye kadar sadece 2 tane ev ve 3-4 seranın zarar gördüğü anlaşılıyor. Seralarda büyük bir yanma görünmüyor."

Aynı mahallede Cennet Aksu'ya ait müstakil ev de yangın sebebiyle kullanılamaz hale gelirken kimse yaralanmadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Anız Yangınında Seralar ve Evler Zarar Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Anız Yangınında Seralar ve Evler Zarar Gördü - Son Dakika
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