Antalya'nın Serik ilçesindeki bir apartmana girerek ayakkabı çalan kişiler güvenlik kamerasına yansıdı.
Yeni Mahalle Serik Caddesi'ndeki apartman dairesinin önünden ayakkabı çalındı.
Apartman sakinleri tarafından emniyet güçlerine haber verilmesinin ardından olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, apartmana giren 2 kişinin önce üst kata çıkması, ardından aşağı daireye inen kişilerden birinin kapı önünde duran ayakkabılardan bir çiftini alıp kabanın içine saklaması ve şüphelilerin olay yerinden uzaklaşmaları görülüyor.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Ayakkabı Hırsızlığı - Son Dakika
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