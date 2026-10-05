Antalya'da belgesiz rehber denetiminde 85 tutanak tutuldu, ceza 150 bin TL'ye kadar - Son Dakika
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Antalya'da belgesiz rehber denetiminde 85 tutanak tutuldu, ceza 150 bin TL'ye kadar

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ARO Başkanı Hülya Yıldırım Kaya, Antalya'da ocak ayından bu yana 185 planlı denetim ve 1337 araç kontrolü yapıldığını, 85 tutanak tutulduğunu açıkladı. Belgesiz rehberlik için 39 bin liradan 150 bin liraya kadar para cezası uygulanabildiğini söyledi.

ANTALYA Rehberler Odası (ARO) Başkanı Hülya Yıldırım Kaya, kentte ocak ayından bu yana yapılan denetimlerde 185 planlı denetim ve 1337 araç kontrolü gerçekleştirildiğini, 85 tutanak tutulduğunu açıkladı. Kaya, çalışma ruhsatı bulunmayan kişilerin turist kafilelerini gezdirmesinin önüne geçmek amacıyla sürdürülen denetimlerde, tutanaklara göre 39 bin liradan 150 bin liraya kadar para cezası uygulanabildiğini söyledi.

ARO, turizm sezonunda turist kafilelerinde görev yapan rehberlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. ARO Başkanı Hülya Yıldırım Kaya, denetimlerin kolluk kuvvetleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Turist Rehberleri Birliği (TUREB) ile koordineli yürütüldüğünü, ocak ayından bu yana 185 planlı denetim yapıldığını ve 1337'ye yakın aracın kontrol edildiğini ifade etti.

85 TUTANAK TUTULDU

Denetimlerde 85 tutanak tutulduğunu belirten Kaya, "Biz sadece araçtaki evrakı kontrol etmiyoruz. İçinde bulunan şahıslar, bizim çalışma ruhsatı olan rehberlerimiz mi, konuya hakim, işin ehli olan kişiler mi, yoksa çalışma ruhsatı olmayıp yasa dışı çalışma yapan kişiler mi; bunları denetliyoruz" dedi. Çalışma ruhsatı bulunan rehberlerin mesleklerini icra etmesinin önemine dikkati çeken Kaya, belgeli rehberler yerine ruhsatı bulunmayan kişilerin daha düşük ücretlerle çalıştırılmasının önüne geçmek istediklerini söyledi. Denetimlerde düzenlenen tutanakların ARO bünyesinde raporlandığını ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne iletildiğini aktaran Kaya, yaptırım sürecine ilişkin, "İl Kültür Turizm Müdürlüğünde tekrar işleme alınıyor, tekrar kontroller sağlanıyor ve akabinde ceza veriliyor" dedi.

CEZALAR 150 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Tutanaklarda yer alan farklı maddelere göre kınama ve para cezası uygulanabildiğini belirten Kaya, "Cezalar 39 bin TL'den başlıyor ve 150 bin TL'ye kadar çıkabiliyor" dedi. Planlı denetimlerin yanı sıra kolluk kuvvetleriyle plansız denetimler de yaptıklarını kaydeden Kaya, "Biz sahada ne kadar çok olursak belgesiz rehber sorunu o kadar aza inebiliyor. Dolayısıyla mümkün mertebe aza indirmeye çalışıyoruz ve bunu da başardığımıza inanıyorum" diye konuştu.

'YANLIŞ BİLGİLER SADECE YANLIŞ ANLAŞILMAYA DA SEBEP OLUYOR'

ARO Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Şana, turistlere kentin tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin doğru bilgilerle aktarılmasının önemine dikkati çekti. Antalya'nın dünyanın farklı yerlerinden çok sayıda turist ağırladığını belirten Şana, rehberlik hizmetinin yetkin ve belgeli kişiler tarafından yürütülmesi gerektiğini söyledi. Şana, "Bana şu şahıs böyle anlattı, bu şahıs böyle anlattı ve onların içinde de yanlış bilgiler varsa sadece kötü bir tanıtım değil, yanlış bir anlaşmaya da sebep oluyor" dedi. Şana, yabancı dil bilen ve kenti tanıyan herkesin rehberlik yapabileceği düşüncesinin doğru olmadığını ifade ederek, turistlere doğru ve yetkin bilgiler aktarılmasının gerekliliğine dikkati çekti. Şana, "Biz Rehberler Odası olarak her konuda yetkin tanıtım yapılması taraftarıyız. Bu kente gelen, ciddi paralar harcayan ve beklentileri olan insanlar burada en iyi şekilde zamanlarını geçirsinler" dedi.

Turistlerin Antalya'ya gelmeden önce sanal medyada gördüğü içeriklerden etkilenerek seyahat kararı verdiğini aktaran Şana, kentte geçirdikleri sürede doğru bilgilerle tanıtım yapılmasının hem turist memnuniyeti hem de Türkiye'nin turizm gelirleri açısından önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Haber: Aysu DURSUN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya'da belgesiz rehber denetiminde 85 tutanak tutuldu, ceza 150 bin TL'ye kadar - Son Dakika
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