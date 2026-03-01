Antalya'da Butik İşletmecisine Tüfekli Saldırı

ANTALYA'da butik işleten İbrahim Ayvacı (38), iş yerinde tartıştığı Mehmet Ziya C. (38) tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Tarafları ayırmaya çalışan 2 kişi de tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi Ömer Reis Çıkmazı'ndaki butikte meydana geldi. Butik sahibi İbrahim Ayvacı, 3 gün önce çevre esnafa, iş yerine gelen bir kişinin görüntü çektiğini, marka tescili için gelmiş olabileceğini düşündüğünü anlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden çekim yaptığını tespit ettiği kişiyi iş yeri yakınlarında gören Ayvacı, daha önce çektiği görüntüleri görmek istediğini söyleyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ziya C., ara sokağa yöneldi. Kısa süre sonra pompalı tüfekle geri dönen Mehmet Ziya C., İbrahim Ayvacı'ya 2 el ateş edip, yaya olarak kaçtı. Saçmaların isabet ettiği Ayvacı sağ bacağından yaralandı. Tarafları ayırmak için gelen Faruk Çelik (66) ile Suat Şengül'e (75) de saçma isabet etti. Çelik'in göğsünden, Şengül'ün ise bacağından yaralandığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Yaralılardan Suat Şengül, "Burada bir münakaşa oldu. Sonra adam kaçıp o tarafa gitti. Komşu arkadaş da onun peşinden gitti. Biz de ne oluyor diye peşlerinden giderken ateş etmeye başladı. Bende 6 tane saçma var" dedi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, Mehmet Ziya C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Mehmet Ziya C.'nin sokağın başına sakladığı pompalı tüfekle Ayvacı'ya ateş açtığı, esnafın yanına koştuğu İbrahim Ayvacı'nın sağ bacağından yaralandığı görüntülere yansıdı. Diğer yandan, yaralılardan birinin cep telefonuna çok sayıda saçma isabet ettiği görüldü.