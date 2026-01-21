Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Ekipman Desteği, 2025'te Yoğun İlgi Gördü

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçi ve vatandaşa ulaştırdığı ekipman destekleri kapsamında 2025 yılında ceviz soyma makinesini bin 750, hamur yoğurma makinesini 25 bin, üzüm sıkma makinesini 4 bin 500, salça sıkma makinesini ise 20 bin üretici kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü, kırsal üretimi yerinde desteklemek amacıyla sağladığı yerinde ekipman destekleri 2025 yılında da sürdürdü. Antalya'nın dört bir yanında binlerce çiftçiye ulaştırdığı ekipman destekleri, bu yılda çiftçi ve vatandaşlardan yoğun talep gördü.

Üzüm sıkma, ceviz soyma, hamur yoğurma, salça sıkma, nar taneleme- patlatma, selektör makineleri ile süt soğutma tankı destekleri bu yıl da 19 ilçede yüzlerce üreticiye ulaşıldı. Muhtarların koordinesinde ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına sunulan ekipman destekleri ile üreticiler, zamandan ve iş gücünden tasarruf etti. 2025 yılında ceviz soyma makinesi bin 750, hamur yoğurma makinesi 25 bin, üzüm sıkma makinesini 4 bin 500, salça sıkma makinesini ise 20 bin üretici kullandı.