Antalya'da Denetim Süreci
Antalya'da Denetim Süreci

20.05.2026 12:27
Antalya'da denetimler artırıldı; toptancı hali ve otobüs terminalinde fiyat kontrolü yapıldı.

Antalya'da, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince toptancı hali ve şehirlerarası otobüs terminalinde denetim gerçekleştirildi.

Sebze ve meyve ticaretinin yoğun olarak yapıldığı Antalya Toptancı Hali'ne gelen ekipler, denetimlerde ürün giriş çıkışları, fiyat etiketleri ile alış ve satış belgelerini kontrol etti.

Zabıtanın da eşlik ettiği ekipler, hal kayıt sistemi üzerinden ürün künyelerini inceledi, irsaliye ve faturalar arasında uyumsuzluk olup olmadığını denetledi.

Ekipler ayrıca Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim gerçekleştirdi.

Yolcu taşımacılığı yapan firmaların, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen tavan fiyatların üzerinde bilet satıp satmadığı kontrol edildi.

Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, gazetecilere, Kurban Bayramı öncesinde denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi.

Antalya'nın yaş sebze ve meyve üretiminde Türkiye'nin önde gelen kentlerinden biri olduğunu belirten Özşahan, "Yaş sebze ve meyve ticaretinin merkezi toptancı halinde denetimler yaptık. Yasal sınırlar içerisinde komisyon ücreti kesilmiş mi diye kontrol ettik. Tespit ettiğimiz uygunsuzlukları tutanakla bakanlığa gönderiz, orada gerekli değerlendirme yapılıyor ve ceza uygulanıyor." dedi.

Özşahan, otobüs terminalinde de fiyat tarifelerini denetlediklerini ifade ederek, fahiş fiyatlara izin vermeyeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
