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Antalya'da denizi kirleten 35 deniz aracına, 52 milyon 560 bin TL ceza yazıldı - Son Dakika
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Antalya'da denizi kirleten 35 deniz aracına, 52 milyon 560 bin TL ceza yazıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 'Elektronik Gemi Denetim Sistemi' ile denizi kirleten 35 deniz aracına toplam 52 milyon 560 bin TL ceza uygulandı. Sistem, gece gündüz denetim faaliyetleri yürüterek kaydedilen görüntüleri anlık olarak takip merkezine aktarıyor ve caydırıcı cezai işlemler uygulanıyor.

Antalya\'da denizi kirleten 35 deniz aracına, 52 milyon 560 bin TL ceza yazıldı
30.01.2024 - 13:54,
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Antalya'da denizi kirleten 35 deniz aracına, 52 milyon 560 bin TL ceza yazıldı

Büyükşehir Belediyesi, Elektronik Gemi Denetim Sistemi ile 24 saat takipte

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gemilerin neden olduğu kirliliğin önlenmesine yönelik olarak kurulan 'Elektronik Gemi Denetim Sistemi" denizi kirleten 35 deniz aracına 52 milyon 560 bin lira ceza uyguladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, deniz sorumluluk alanı olan Antalya körfezinde doğuda Aksu Beşgöz Deresi ve batıda Göynük Çayı arasındaki de320 kilometrekarelik alanda deniz kirliliğine yönelik gece gündüz denetim faaliyetleri yürütülüyor. Antalya'da deniz araçları kaynaklı kirliliğin 7/24 denetlenmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından Temmuz ayında hayata geçirilen Elektronik Gemi Denetleme Sistemi ile Akdeniz 22 noktada kurulan termal ve gece görüşlü kameralarla izleniyor. Merkezde sürekli ekranları kontrol eden ekipler, gemilerden kaynaklı kirliliğin tespitinde anında bölgeye sürat botlarıyla görevli personel sevk ediyor. Atığını boşalttığı belirlenen gemilere caydırıcı cezai işlem uygulanıyor. 2023 Temmuz -2024 Ocak ayı arasında deniz kirliliğine neden olduğu tespit edilen 35 deniz aracına toplam 52 milyon 560 bin lira ceza uygulandı.

"Kıyılara anlık takiple müdehale"

Büyükşehir Belediyesi Deniz Kıyı Yönetimi Şube Müdürü Mustafa Yıldırım, Türkiye'de bir ilk olan teknoloji ile Antalya'nın denizini kirlilikten koruduklarına dikkat çekerek, 'Takip ettiğimiz alan çok büyük olduğu için geleneksel yöntemler yerine 'Elektronik Gemi Denetim Sistemi Merkezi' hayata geçirildi. Deniz sahası gece gündüz yüksek çözünürlüklü kameralar ile takip edilip taranıyor. Kaydedilen görüntüler anlık olarak Elektronik Gemi Denetim Sistemi merkezine aktarılıyor. Sintine boşalttığı tespit edilen gemilere ekiplerimiz tarafından kısa sürede müdahale ediliyor ve tutanakla ceza uygulanıyor, bir yandan da numuneler alınıyor. Şu ana kadar bu sistem sayesinde 52 milyon 560 bin lira ceza kesildi" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Çevre, Ceza, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da denizi kirleten 35 deniz aracına, 52 milyon 560 bin TL ceza yazıldı - Son Dakika
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