Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 14 Tutuklama
Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 14 Tutuklama

15.05.2026 18:25
Antalya merkezli 8 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran M.A. ve eşi F.A, telefonda kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtan kişilerce dolandırıldıklarını bildirdi.

Müştekiler, şüphelilerin baskı ve yönlendirmeleri sonucu banka hesaplarındaki paraları, evde bulunan ziynet eşyalarını ve 6 daireyi satarak nakde çevirdiklerini, yaklaşık 50 milyon liranın bir kısmını elden teslim ettiklerini, bir kısmını ise şüphelilerin yönlendirdiği banka hesaplarına havale ettiklerini beyan etti.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 15 şüpheliyi Antalya merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Karaman, Nevşehir, Balıkesir, Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 3 şarjör, 74 fişek ile çok sayıda cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 daire, 3 araç ve 1 milyon liraya el konuldu.

"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

