Antalya'da Dolandırıcılık Şüphelisi Tutuklandı

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Antalya'da dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yatalak durumdaki bakıma muhtaç bir kişinin bakıcısının dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede bakıma muhtaç kişinin oğlu M.A.C.A'nın, bakıcı G.D'yi sahte dekontlar göstererek 250 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Gözaltına alınan M.A.C.A. nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.