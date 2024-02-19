Antalya'da eski karısını öldüren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Antalya'da eski karısını öldüren şüpheli gözaltına alındı

Antalya\'da eski karısını öldüren şüpheli gözaltına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir otelde kat görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Banu Uzun, eski eşi E.A tarafından silahla öldürüldü. Olayın ardından polis ekipleri, cinayet şüphelisi olan E.A'yı yakaladı. Uzun'un cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Şüpheli ve mağdurun 2 yıl önce boşandıkları belirtildi.

19.02.2024 19:57  Güncelleme: 19:58
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde eski karısını silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Kavaklı Mahallesi 6029 Sokak'ta bir apartmanın zemin katındaki dairede silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Daireye giren ekipler, silahla vurulan Banu Uzun'un (40) hayatını kaybettiğini belirledi.

Uzun'un cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet şüphelisi, Uzun'un eski eşi E.A'yı olayda kullandığı silahla yakaladı.

Bir otelde kat görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Banu Uzun ile şüpheli E.A'nın 2 yıl önce boşandıkları öğrenildi.

Kaynak: AA

Antalya Adli Tıp Kurumu, Manavgat, Antalya, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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