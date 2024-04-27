Antalya'da Garson İş Arkadaşlarını Vurarak Öldürdü - Son Dakika
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Antalya'da Garson İş Arkadaşlarını Vurarak Öldürdü

Antalya\'da Garson İş Arkadaşlarını Vurarak Öldürdü

Antalya'nın Finike ilçesinde bir restoranda çıkan tartışmada garson M.Ş.E., iş arkadaşları Serkan D. ve Osman A.'yı tabancayla vurarak öldürdü. Yaralanan Serkan D. ise hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Polis tarafından yakalanan katil zanlısı M.Ş.E. tutuklandı.

27.04.2024 23:07
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Antalya'nın Finike ilçesinde tartıştığı 2 iş arkadaşından birini tabancayla vurup öldüren, diğerini yaralayan garson tutuklandı.

Kale Mahallesi Şerbetçi Bulvarı'ndaki bir restoranda, garsonlar M.Ş.E. (58) ile Serkan D. (31) ve Osman A. (34) arasında alacak-verecek ve iş yeri temizliği nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında M.Ş.E, Serkan D. ile Osman A'yı tabancayla vurdu.

Finike Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Osman A, kurtarılamadı. Serkan D. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis ekiplerince yakalanan katil zanlısı M.Ş.E. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Antalya, Finike, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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